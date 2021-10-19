شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم صينى ينطلق إلى محطة فضائية جديدة يضم أول امرأة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ثلاثة رواد فضاء هذا الأسبوع في أطول رحلة للصين في الفضاء على الإطلاق، سيعيشون فى محطة الفضاء الصينية الجديدة، تيانهى لمدة ستة أشهر، وخلال هذه الفترة سيقومون بالسير فى الفضاء من الوحدة الأساسية للمحطة، ومن بين هؤلاء الثلاثة تشاى تشيغانغ ويي جوانجفو، بالإضافة إلى وانغ يابينغ، وهي أول امرأة تقيم في محطة الفضاء الجديدة.

ووفقا لموقع digital trend التقنى تم إطلاقهما من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي شمال غرب الصين، على متن مركبة فضائية شنتشو -13 محمولة بصاروخ حامل من طراز لونج مارش -2 إف، وتم الإقلاع في الساعة 12:23 صباحًا بتوقيت بكين السبت الماضى 16 أكتوبر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية Xinhau.

ووصل الطاقم إلى المحطة الفضائية في الساعة 6:56 صباحًا بتوقيت بكين، حيث قامت المركبة الفضائية بإجراء عملية إرساء آلية مع الوحدة الأساسية للمحطة، ترسو إلى جانب سفينتي شحن أيضًا في المحطة: Tianzhou-2 وTianzhou-3، ودخل رواد الفضاء الثلاثة المحطة الساعة 9:58 صباحا بتوقيت بكين.

وأثناء إقامتهم، سيختبر الطاقم التقنيات الجديدة التي سيتم استخدامها في بناء بقية المحطة، مثل الذراع الروبوتية لمناورة الأجهزة والمعدات في مكانها، ومن المقرر أن يقوموا إما بعمليتين أو ثلاث عمليات سير في الفضاء (تُعرف رسميًا باسم الأنشطة خارج المركبة، أو EVAs) خلال مهمتهم، ومع استعداد وانغ للمشاركة في هذه الأنشطة، ستصبح أول امرأة تسير في الفضاء في الصين.

وحظى إدراج وانغ في الطاقم بدعم رواد الفضاء الحاليين والسابقين الذين تمنوا لها التوفيق في مهمتها التاريخية، بما في ذلك كريس هادفيلد من وكالة الفضاء الكندية الذي غرد تهنئته، ورائد الفضاء السابق في ناسا والمقيم في محطة الفضاء الدولية كادي كولمان، والذي أخبر وانغ في رسالة فيديو، "عندما تنظر من النافذة وترى النجوم وترى الأرض، فإن مليارات النساء ينظرن من تلك النافذة معك، بمن فيهم أنا.

وتعرف وانغ أيضًا بأنها معلمة فضاء، حيث قدمت محاضرة علمية متلفزة لأطفال المدارس خلال مهمة سابقة على متن مركبة الفضاء شنتشو -10 في عام 2013، وستقوم بإلقاء محاضرة أخرى عن هذه المهمة أيضًا، ودعوة الطلاب لتقديم أسئلتهم حول الفضاء.