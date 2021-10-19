شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone X وiPhone 13 Mini والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 miniمن أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone x كما يلى:
-هاتف iPhone 13 Mini
-هاتف iPhone 13 Mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 2227 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
-هاتف iPhone X
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج A11 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 500GB.
نظام التشغيل:iOS (15.x) .
البطارية: بقوة 2716 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.