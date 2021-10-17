شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. دعم التطبيقات والألعاب للمنصات المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن الشركات المطورة للتطبيقات والألعاب تحتاج إلى طرح نسخ مختلفة لتتوافق مع مختلف المنصات التى تعمل عليها، حيث ان التطبيقات التي تتوفر لنظام ويندوز تختلف عن تلك التي تتوفر لنظام ماك أو نظام أندرويد، لكن مؤخرا ظهر نوع جديد من التطبيقات تعرف بدعمها لتعدد المنصات، أو Cross-Platform.

تطبيقات Cross-Platform هي تطبيقات تعمل بنفس الجودة ، وتقدم نفس الخدمات ولكن عبر منصات مختلفة، حيث انتشرت التطبيقات الداعمة لتعدد المنصات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة مع تطور أنظمة التشغيل وتقنيات البرمجة، حيث يشير هذا المصطلح إلى البرامج التي تتكامل مع أكثر من نظام تشغيل في نفس الوقت.

فيما بدأت العديد من الألعاب في دعم اللعب عبر المنصات، ومن ناحية أخرى، هناك أشكال مختلفة لهذه الخاصية، فيما يسهل دعم تعدد المنصات حياة المستخدم اليومية، وتحديدًا المستخدم الذي يمتلك ويستخدم عدد من الأجهزة بأنظمة تشغيل مختلفة، إلا أن أهمية هذه الخاصية تظهر في الألعاب بشكل رئيسي.

وذلك حيث إن مجال الألعاب كان يعتمد فيما سبق على الحصريات الخاصة بكل جهاز، لكن الوضع الآن قد اختلف، حيث إن هناك المئات من الألعاب التي تتوفر لمنصات الألعاب المختلفة، مثل بلاي ستيشن، وإكس بوكس، والحاسب الشخصي.