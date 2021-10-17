شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ايبك جيمز" تقدم باتمان فى لعبة أكثر غموضًا وإثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون Epic وDC Comics مرة أخرى في لعبة كروس أوفر الكوميدية ​​Batman / Fortnite: Foundation 1، والتي ستصل إلى متاجر الكتب المصورة يوم الثلاثاء القادم.. سيتضمن الكتاب الهزلي أيضًا رمزًا إضافيًا لبشرة Batman Who Laughs (والتي ستكون متاحة أيضًا للشراء في المتجر داخل اللعبة) وشاشة تحميل حصرية وفقا لما نقله موقع The verege.

يأتى ذلك بعد إصدار الرسوم الهزلية Batman: Zero Point Crossover المكون من ستة أعداد في وقت سابق من هذا العام. ولكن على عكس المرة السابقة ، حيث تم نقل Caped Crusader إلى جزيرة Fortnite بشكل فريد، في لعبة Batman / Fortnite القادمة: Foundation one-shot، حيث ستواجه الجزيرة - أو على الأقل أحد سكانها الأكثر غموضًا - باتمان في مدينة جوثام حيث يواجه باتمان لغزًا جديدًا و شخصية غامضة من جزيرة Fortnite ، تظهر من أعماق ميناء جوثام ، ويريد Dark Knight التحقيق فيما يفعله في مدينته.

يبدو أن الكوميديا ​​الجديدة تبدو أيضًا وكأنها سترتبط بشكل أعمق بتقاليد Fortnite، نظرًا للتركيز على The Foundation، وهي شخصية غامضة ظهرت خلال الحدث الختامي للموسم السادس.

وتضم Batman / Fortnite ابقائمة من المبدعين حيث شارك في كتابتها المكتب الإبداعي الرئيسي لشركة Epic Games دونالد موستارد وكريستوس جيج (الذي كتب الرسوم الهزلية السابقة باتمان / فورنيت كروس) وسكوت سنايدر، اشتهر برسومه المصورة المتقنة Dark Nights Metal Batman (التي قدمت شخصية Batman Who Laughs الشريرة).