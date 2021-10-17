شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميزة Live Text من أبل قد تستخدم فى الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مستخدمو ميزة Live Text الجديدة من Apple مدى سهولة استخدامها للغش في الفصل، وكان مقطع فيديو فيروسي أظهر في ما يبدو أنه قاعة محاضرات التقاط صورة لشاشة كمبيوتر محمول لشخص ما ثم نسخ ولصق عملهم وفقا لما نقله موقع TheSun.

وأشار التقرير إلى أن الخدمة يمكن استخدامها على نص بلغة أجنبية حيث يمكن ترجمته بسهولة.

تعمل ميزة Live Text على الصور الموجودة بالفعل على جهاز iPhone الخاص بك أو يمكنك التقاط صورة مباشرة على تطبيق الكاميرا.

ويتم استخدامها عبر توجيه الكاميرا إلى علامة أو قائمة أو ملصق أو أي شيء آخر يحتوي على نص أو أرقام والتقاط صورة، ويمكنها أيضا تحديد صورة عبر الإنترنت.

ويمكن لمستخدميها لمس كلمة مع الاستمرار تحريك نقاط الإمساك لتغطية قسم النص الذي يريد نسخه.

ثم النقر على "نسخ" و"تحديد الكل" إذا كان يريد كل النص، ويمكن بعد ذلك لصق المعلومات في تطبيق Notes أو فى مكان يريد حفظه به.