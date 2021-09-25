شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب يستخدم أكثر من 40% من المطورين المحترفين ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر مجموعة من أنظمة التشغيل على سوق الحواسيب، وذلك رغم كثرة الشركات التقنية الرائدة، ورغم الاختلافات بين المستخدمين. وهذه الأنظمة تضم كلًا من ويندوز، ولينكس، و macOS وأخيرًا Chrome OS. ويعتمد الملايين من المستخدمين على حواسيبهم في العمل يوميًا، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمطورين والمبرمجين نظرًا لأن عملهم بالكامل عبارة عن كتابة التعليمات البرمحية لهذه الأجهزة حسبما نقل موقع aitnews.

ويختلف المبرمجون في أنظمة التشغيل التي يستخدمونها. لكن وعلى عكس ما قد يتوقع البعض فإن نظام تشغيل لينكس لم يأت في المركز الأول ولا حتى الثاني.

وتعتمد المصادر على استطلاعات الرأي لتحديد نسبة مستخدمي تلك الأنظمة. وضمن استطلاع عن JetBrains فإن نسبة 47% من المطورين يستخدمون نظام لينكس بتوزيعاته المختلفة. في مقابل 61% يستخدمون نظام تشغيل ويندوز.

ولاحقًا ظهر استطلاع رأي جديد تم إجراؤه عبر شبكة Stack Overflow. وتعتبر هذه الشبكة بأنها أكبر المنصات المتعلقة بأمور المبرمجين والبرمجة والتطوير عمومًا. ويتواصل عبرها المطورون ويسألون بعضهم البعض. وقد شارك في هذا الاستطلاع أكثر من 80.000 مطورًا محترفًا.

المطورين المحترفين يستخدمون ويندوز

ساعدنا استطلاع الرأي الأخير على إلقاء نظرة على وضع أنظمة التشغيل بين المطورين المحترفين والذين يعملون بالفعل في هذا المجال بشكل احترافي ونظامي.

وبناءًا عليه عرفنا أن 41% من المطورين يستخدمون نظام تشغيل ويندوز بشكل أساسي، وهو أمر طبيعي نظرًا لأنه يوفر بيئة برمجية وتطويرية يعتمد عليها. إلى جانب أن استخدامه ضروري في حالة التعامل مع لغات البرمجة والتقنيات الخاصة بمايكروسوفت.

وشمل هذا الاستطلاع حوالي 75.814 مطور محترف، وكشف لنا أيضًا أن 30% من المطورين الذين اشتركوا في التصويت كانوا يستخدمون نظام تشغيل macOS. وهو أمر مفهوم نظرًا لأنه النظام الوحيد الذي يدعم تطوير تطبيقات آيفون وآيباد.

وبشكل عام فإن نظام تشغيل لينكس يأتي في الوسط مع نسبة 25% من المصوتين. وتتشابه النسب بين التصويت الأول والتصويت الثاني بشكل كبير، وهو ما يعطينا ثقة أكبر في تلك النتائج.

ولعل مستخدمي ويندوز لا يعتمدون عليه بشكل كامل، بل يستخدمون أيضًا نظام تشغيل لينكس. وهذا نظرًا لأنه من الممكن تنصيب النظامين على نفس الجهاز بدون مشاكل. في حين أن استخدام نظام تشغيل macOS يتطلب وجود جهاز ماك أو ماك بوك بشكل أساسي.