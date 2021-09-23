تكنولوجيا: Surface Slim Pen 2 ينطلق بإستجابة تحاكي الكتابة على الورق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت مايكروسوفت قلم Surface Slim 2 الجديد اليوم بتصميم يتميز بإستجابة لمسية ليحاكي تجربة الكتابة على الورق.

يتميز قلم Surface Slim Pen 2 بمحرك لمسي لدعم إنتاج إشارات تكتيكية أثناء الرسم أو الكتابة على الأجهزة اللوحية، على أن يقدم هذا التصميم محاكاة للكتابة على الورق كبديل للكتابة على الزجاج، كما يتميز القلم بتصميم يدعم دقة أعلى في الرسم والكتابة مع إستجابة سريعة.

كما يأتي هذا الإصدار بتصميم يدعم الشحن في لوحة مفاتيح Signature الخاصة بأجهزة Surface Pro والتي تشمل أجهزة Pro 8 و X.

أيضاً يدعم الإتصال المغناطيسي للشحن في جهاز حاسب Surface Studio الجديد، كما يتوفر شاحن منفصل للقلم بسعر 35 دولار، بينما يتوفر Slim Pen 2 بسعر 130 دولار في 5 من أكتوبر.

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