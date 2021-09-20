الكشف عن تصميم هاتف سامسونج الجديد «إس 22»

الشارقة - اميمة ياسر -

تقوم شركة Samsung بالعديد من الابتكارات في مجموعة S-series 2022 الجديدة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "ٍسبوتنيك" الروسية، فإنه وفقاً للمعلومات المتاحة حتى الآن، شارك بالتصميم مصمم الجرافيك Technizo Concept، بالتعاون مع LetsGoDigital، في تصميم سلسلة Galaxy S22 Plus.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك شائعات عديدة حول نظام الكاميرا، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تصميمها.

ولفتت إلى أن الشركة الكورية الجنوبية اختارت توسيع مساحة الكاميرا بصريًا إلى جانب الجهاز وأعلاه.

كما أضافت الوكالة أن من المتوقع أن يتم تغيير الكاميرا الرئيسية وكاميرا التكبير المقربة، حيث سيتم استبدال الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 12 ميجابكسل بكاميرا ISOCELL GN5 التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مع مستشعر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة فائق السرعة.