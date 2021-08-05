تكنولوجيا: Honor تطلق سماعة Honor Earbuds 2 Lite للسوق الأوروبي بسعر 70 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سماعة Honor Earbuds 2 Lite اللاسلكية اليوم بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وعمر شحن يستمر حتى 32 ساعة وسعر 70 يورو

كانت شركة Honor قد أطلقت سماعة Earbuds 2 SE في السوق الصيني، واليوم تقدم السماعة للسوق الأوروبي بعنوان Honor Earbuds 2 Lite.

تتوفر سماعة Earbuds 2 Lite في السوق الأوروبي بدءاً من يوم 7 من أغسطس، حيث تنطلق لكلاً من أسواق المملكة المتحدة، ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وأيضاً فنلندا، بسعر 70 يورو أو 70 جنيه إسترليني.

أيضاً من المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والأسود، كما تتميز سماعة Honor Earbuds 2 Lite بمحرك 10مم، واثنان من الميكروفونات في كل جهة من السماعة اللاسلكية لدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

ويمكن للسماعة أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، كما يصل عمر الشحن إلى 32 ساعة مع حافظة الشحن، وتدعم السماعة ميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق لنسبة شحن 40%، والتي تدعم المستخدم حتى 4 ساعات من التشغيل.

المصدر

اعلان





