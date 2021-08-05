تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y12G بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن إصدارها الجديد vivo Y12G الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 439، وبقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف vivo Y12G بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Y12G برقاقة معالج Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة Funtouch OS 11، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم التسجيل بتقنية التعرف على الوجه، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما يأتي هاتف vivo Y12G بانثان من الإختيارات في الألوان هما الأزرق والأسود، ويتوفر على الموقع الرسمي للشركة بسعر 150 دولار أو 125 يورو.

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