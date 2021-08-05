شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تم تأجيل إطلاق مركبة "ستارلاينر" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التحام وحدة المختبر الفضائي "ناؤوكا" بالمحطة الفضائية الدولية، أعلنت مصادر في ناسا أنها سوف تؤجل رحلة مركبة "ستارلاينر" الفضائية بسبب ما حدث أثناء التحام المختبر بالمحطة وفقا لما نقلتهRT.

إلا أن الخبراء الروس في مجال الفضاء، وفي قطاع صناعة الصواريخ أعلنوا أن ذلك التأجيل لم يكن بسبب حادث "ناؤوكا" التي عمل محركها تلقائياً عقب التحامها بالمحطة، ما أدى إلى دوران المحطة حول محورها بـ 45 درجة (وهو ما تم معالجته بتشغيل محركات المركبة الفضائية "بروجريس" ووحدة "زفيزدا"، وعادت المحطة لوضعها الطبيعي)، وإنما كان سبب التأجيل هو عدم جاهزية مركبة "ستارلاينر" للإطلاق.

ثم أعلنت "ناسا" عن إطلاق مركبتها، وعادت لتؤجل هذا الإطلاق.

وكانت المركبة الفضائية الأمريكية قد فشلت في تجربتها الأولى للالتحام مع المحطة الفضائية الدولية في 20 ديسمبر 2019.