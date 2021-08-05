شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تخطط مايكروسوفت لإعادة الموظفين إلى المكاتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، اضطرت العديد من الشركات إلى تغيير خططها المكتبية، واحد منهم فى مايكروسوفت، حيث سيؤجل عملاق التكنولوجيا عودته إلى خططه المكتبية حتى 4 أكتوبر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة سياتل تايمز، إذ كان من المقرر أن تعيد مايكروسوفت الموظفين فى سبتمبر.

وفى الولايات المتحدة، ستلزم مايكروسوفت الموظفين بالتطعيم الكامل للعودة إلى المكتب، ليس هذا فقط، يجب أيضًا أن يتم تطعيم أى ضيوف أو بائعين يرغبون فى زيارة مكاتب مايكروسوفت بشكل كامل، يستشهد التقرير بمذكرة داخلية شاركتها مايكروسوفت مع موظفيها، وكشف التقرير أنه سيتم استثناء الموظفين "الذين لديهم حالة طبية أو أسباب أخرى محمية، مثل الدين، تمنعهم من الحصول على التطعيم".

وقالت الشركة أيضًا إنها ستراجع الوضع على أساس محلى اعتمادًا على المنطقة / الدولة / الولاية وتعديل عودتها إلى تواريخ وسياسات المكاتب، ووفقًا للتقرير، لن تكون سياسة اللقاحات الجديدة لشركة مايكروسوفت قابلة للتطبيق خارج الولايات المتحدة، اعتبارًا من الآن، هذا بسبب "المتطلبات القانونية والتنظيمية المتنوعة، بالإضافة إلى الاختلافات فى توزيع اللقاح وتوافره"، حسبما ورد.

وتعد مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التى جعلت اللقاحات إلزامية للموظفين للعودة إلى المكتب، ففى الأسبوع الماضي، أخبر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذى لشركة جوجل، الموظفين فى رسالة بريد إلكترونى أن التطعيم سيكون أمرًا ضروريًا للموظفين العائدين إلى المكاتب، وحتى فيس بوك جعل الأمر إلزاميًا للموظفين أن يتم تطعيمهم بالكامل إذا وعندما يعودون إلى المكاتب، وبحسب ما ورد تفكر Apple أيضًا فى هذه الفكرة وأجلت خططها للعودة إلى المكاتب لمدة شهر.