شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن نقل نسخة واتس آب الاحتياطية من Google Drive إلى أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية المجانية وسهلة الاستخدام التي تتيح لك التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء بسهولة، ويمكنك إرسال رسائل ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF وملفات الوسائط الأخرى من خلال التطبيق عن طريق الاحتفاظ بنسخها الاحتياطية أيضًا.

وعلاوة على ذلك، إذا كنت من مستخدمي أيفون، فلا يمكنك نقل نسخة واتس آب الاحتياطية من Google Drive إلى أيفون لأن أندرويد وiOS هما نظامان مختلفان لا يمكن نقل البيانات فيهما.

هل يمكنني نسخ واتس آب احتياطيًا على Google Drive؟

- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

- اضغط على ثلاث نقاط رأسية تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة.

- انقر الآن على الإعدادات> الدردشات> النسخ الاحتياطي للدردشة> نسخ احتياطي إلى Google Drive.

- حدد ترددًا احتياطيًا بخلاف الخيار "مطلقًا".

- اختر حساب Google الذي تريد نسخ سجل الدردشة إليه احتياطيًا.

أين يتم تخزين نسخة واتس آب الاحتياطية على Google Drive؟

- يتم إنشاء نسخة احتياطية محلية من واتس آب في الساعة 2 صباحًا كل صباح ويتم حفظها كملف مشفر في التخزين المحلي لهاتفك. يمكنك العثور على النسخة الاحتياطية المحفوظة في وحدة التخزين الداخلية بهاتفك من خلال النقر على File Manager وفتح المجلد الجذر والبحث عن مجلد واتس آب والنقر عليه.

هل سأفقد محادثات واتس آب الخاصة بي إذا قمت بتغيير الهواتف؟

- يمكنك دائمًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتك واستعادتها أثناء تغيير هاتفك.