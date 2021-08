كلوب هاوس يشهد زيادة كبيرة في الاستخدام

دبي - يزن راشد - ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨August 1 Town Hall ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨



⬆️ Now seeing 600k rooms per day (up from 300k in May!)



🔔 Reducing notifications to 1/3 current volume, and showing you better and more relevant updates



(1/2) — Clubhouse (@Clubhouse) August 1, 2021 تطبيق كلوب هاوس عن زيادة كبيرة في عدد الغرف النشطة مع استمراره في التوسع في أعقاب إطلاقه الكامل الشهر الماضي.

كما أشار أيضًا إلى إجراء بعض التغييرات في مناصب النادي وحجم الإشعارات، حيث يسعى إلى تحسين عروضه.

وأعلن التطبيق هذا الأسبوع أنه يوفر الآن 600 ألف غرفة يوميًا، ارتفاعًا من 300 ألف في شهر مايو.

وشهدت تنزيلات التطبيق تباطؤ كبير بين شهري مارس ومايو، وهو ما عزاه الكثيرون إلى وصول Spaces من تويتر. إلى جانب الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى التطبيق، حيث كان لا يزال متاحًا عبر نظام iOS فقط، ومن خلال دعوة.

وبعد إطلاق التطبيق لنظام أندرويد في شهر مايو، بدأت الأرقام بالانتعاش واستعادت زخم النمو.

ويقول التطبيق إنه أضاف 10 ملايين مستخدم منذ منتصف شهر مايو. وهي قفزة كبيرة عن 2 مليون في المجموع التي أبلغ عنها في شهر يناير.

ويكتسب التطبيق أيضًا زخمًا في الهند، حيث يعتبر أندرويد هو نظام التشغيل المهيمن إلى حد بعيد. وأصبحت الهند الآن محور تركيز كبير للتطبيق.

ويحظى التطبيق بأفضلية في السوق الهندية. وذلك بالنظر إلى أن هناك 121 لغة مختلفة يتم التحدث بها في المنطقة.

كما أن المزيد من الأشخاص قادرون على فهم العديد من هذه اللغات سماعيًا أكثر مما يمكنهم قراءتها نصيًا. وأضف إلى ذلك الطبيعة الحية للمناقشة، التي تتيح تفاعلًا أكثر انفتاحًا وخالية من تدخل الحكومة الهندية.

وتنشأ العديد من هذه الغرف الجديدة البالغ عددها 300 ألف في الهند. وأطلق التطبيق أيضًا تمويلًا خاصًا لصانع المحتوى الهندي للمساعدة في تعزيز نموه في المنطقة.

ومع إجمالي عدد سكان يزيد عن 1.3 مليار نسمة، فمن المنطقي أن يجعل التطبيق الهند محورًا للتركيز.

كلوب هاوس يعلن عن تغييرات جديدة

بالإضافة إلى أرقام الاستخدام، أعلن التطبيق أيضًا أنه يخفض الإشعارات إلى ثلث حجمها الحالي. بينما يعمل أيضًا على إظهار تحديثات أفضل وأكثر صلة لكل مستخدم.

ويضيف أيضًا تحسينات جديدة إلى خيار المراسلة Backchannel، بما في ذلك القدرة على التمرير الجانبي لبدء سلسلة محادثة مع متحدثي الغرفة، بالإضافة إلى خيار أرشيف جديد.

وأطلق كلوب هاوس خيار الدردشة المجاني في منتصف الشهر الماضي. ووصل إلى 100 مليون رسالة مرسلة من أكثر من 1.2 مليون مرسل.

ويجري التطبيق أيضًا بعض التغييرات على إدارة الغرف، مع إزالة “المتابعين” للغرفة كخيار، بحيث يمكن لجميع الغرف الجديدة أن يكون لديها أعضاء فقط بدلاً من ذلك.

ويضيف أيضًا منصبًا جديدًا للقادة للمساعدة في زيادة مشاركة الغرفة إلى أقصى حد. وتوفر المناصب الجديدة قدرة أكبر على إدارة المجتمعات وصيانتها بشكل أفضل داخل التطبيق.

وقال التطبيق: يمكن للقادة بدء الغرف وجدولة الأحداث التي يمكن لجميع أعضاء الغرفة رؤيتها. ولكن لا يمكنهم تعديل إعدادات الغرفة أو تعديل اسمها أو إضافة أو إزالة الأعضاء. ويمكن للمسؤولين اختيار أعضاء لتعيينهم كقادة.

