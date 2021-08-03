تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على موعد الإعلان عن iQOO 8 في 17 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت iQOO إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 8 في حدث يعقد في 17 من أغسطس.

جاء إعلان iQOO عن الحدث المرتقب على منصة Weibo، حيث تقدم الشركة سلسلة iQOO 8، ولقد أكد الإعلان التشويقي على كفاءة آداء الإصدارات المرتقبة.

وتعد سلسلة iQOO 8 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888 Plus، كما تتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن تدعم الهواتف زيادة السعة التخزينية.

كما قدمت iQOO عرض حي لتقنية الشحن السريع التي قد تدعم هذه الإصدارات بقدرة 120W، بينما أشارت بعض التسريبات إلى أن سلسلة iQOO 8 تأتي بتقنية شحن سريع بقدرة تصل إلى 160W.

أيضاً أوضحت تسريبات DigitalChatStation أن إصدارات iQOO 8 القادمة تنطلق بشاشة سامسونج E5 LPTO AMOLED، والتي تتميز بدقة 1400 في 3200 بيكسل، كما ظهر الهاتف في الصور المسربة بتصميم منحني للشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الإصدارات الجديدة لاحقاً هذا الشهر.

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