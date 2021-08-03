دراسة.. أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

سجل العلماء اكتشافاً جديداً يسلط الضوء على إحدى الحقب الزمنية الغامضة من كوكب الأرض، حيث ظهرت الحياة لأول مرة في عالمنا الأزرق الصغير.

تشير أغلب الدراسات العلمية إلى أن كوكب الأرض شهد منعطفاً غير من وجهه وطبيعته إلى الأبد قبل حوالي 541 مليون عام، وهي حقبة يطلق عليها العلماء “عصر الكامبري”.

وأدى التحول الكبير في عصر الكامبري إلى ظهور جميع المجموعات الرئيسية من الحيوانات تقريبًا. واستمر هذا العصر حوالي 25 مليون عام (تقول دراسات أخرى 55 مليون عام) وأدى إلى تباعد وتنوع مظاهر وأشكال الحياة التي نعرفها.

وقبل هذه الحقبة كانت الحياة على كوكب الأرض تنحصر بمجموعة بسيطة وصغيرة جدا، حيث عاشت مخلوقات وحيدة الخلية أو من كائنات مجهرية متعددة الخلايا، بحسب توقعات العلماء.

وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة “nature” العلمية، وجد العلماء بعض الأدلة على وجود حياة حيوانية قبل العصر الكامبري. على وجه الخصوص، أكد العلماء أن بعض الإسفنج (حيوانات مائية غير المتحركة) قد ظهر قبل هذا العصر.