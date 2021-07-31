تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تصميم ومواصفات هاتف Realme 8s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات وتصميم إصدار Realme القادمة Realme 8s الذي يأتي بمعالج Dimensity 810 وقدرة بطارية 5000 mAh.

تستعد Realme لإطلاق هاتف Realme 8s الذي رصد في تسريبات أوضحت تفاصيل مواصفات وتصميم الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

وتؤكد التسريبات على أن Realme 8s يأتي دون ميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، كما يأتي بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 810، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Realme 8s بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

وتؤكد التسريبات على أن الإصدار الجديد يأتي بشاشة تحاكي Realme 8 5G، وكاميرة رئيسية تحاكي Realme 8، ونفس قدرة البطارية المقدمة في كلا الإصدارين.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Realme 8s بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما ينطلق الهاتف باللون البنفسجي مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

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