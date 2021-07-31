تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات وسعر قلم سامسونج S Pen Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر عن تفاصيل وسعر قلم سامسونج S Pen Pro الذي يدعم هاتف Galaxy Z Fold3 المرتقب.

ينطلق هاتف Galaxy Z Fold3 خلال الفترة القادمة بدعم قلم S للمرة الأولى في هذه السلسلة، حيث تقدم سامسونج الهاتف مع S Pen Pro في الحدث المرتقب عقده في 11 من أغسطس.

وتشير التسريبات إلى أن القلم المرتقب يأتي برأس 0.7مم ليدعم شاشة هاتف Galaxy Z Fold3 بكفاءة أعلى دون أن يؤدي إلى تضرر الشاشة.

كما يدعم قلم S Pen Pro عدد 4096 من مستويات النقر على الشاشة، أيضاً يدعم القلم الشحن عبر منفذ USB C، ومن المقرر أن يباع القلم بشكل مستقل عن هاتف Galaxy Z Fold3، كما تقدم سامسونج حافظات للهاتف تتوافق مع القلم وتأتي بميزة الإتصال مغناطيسياً لتثبيت القلم بالحافظة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن القلم سيتوفر بسعر 70 جنيه إسترليني في سوق المملكة المتحدة، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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