تكنولوجيا: صور حية لساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لساعة سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch4 Classic.

ينطلق حدث Unpacked القادم من سامسونج في 11 من أغسطس، وتعد ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية أحد الإعلانات المرتقبة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم الساعة الذكية بشكل أوضح.

تؤكد الصور الحية على تصميم ساعة Galaxy Watch4 Classic الذي ظهر في الصور ثلاثية الأبعاد السابقة، كما توضح الصور الحية تصميم واجهة الساعة الذكية.

وتقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بتصميم دائري لوجه الساعة، مع إطار يدعم التدوير، واثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

كما تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية تنطلق بعدد 3 من الإختيارات في الألوان، إلا أن الصور الحية كشفت عن اثنان من الألوان فقط هما الفضي والأسود.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الساعة الذكية رقاقة معالج Exynos W920، كما تأتي بثلاثة من الأحجام 42 و44مم وأيضاً 46مم.

كما يدعم الساعة الذكية طبقة للحماية من Gorilla Glass DX/DX Plus، وتدعم مقاومة الماء عند 5ATM، ومعايير MIL-STD-810G، وأيضاً تدعم رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومتابعة حالة المستخدم أثناء النوم، كما تأتي الساعة الذكية بنظام GPS.

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