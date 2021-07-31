شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير ينفى تحدى بلو أوريجين لبرنامج المسبار القمرى التابع لوكالة ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحق مكتب المحاسبة الحكومية الأمريكية احتجاج بلو أوريجين على قرار ناسا اختيار مقاول هبوط على سطح القمر ، ونفت أيضًا احتجاجًا مشابهًا من داينتيكس. قرار مكتب المساءلة الحكومية يبقى على منافس Blue Origin ، Elon Musk's SpaceX ، الفائز الوحيد فى برنامج هبوط القمر المربح التابع لوكالة ناسا ويخسر جيف بيزوس ، الذى خاضت شركته الفضائية معركة استمرت شهورًا للفوز بنفس التمويل وفقا لموقع the verege.

فى احتجاجات رسمية قُدمت فى أبريل، اتهمت شركة Dynetics التابعة لشركة بيزوس ومتعهد الدفاع التابع لشركة بيزوس ناسا بالتعارض مع قانون التعاقد عندما أوقفت الوكالة مقترحاتها وأعطت شركة SpaceX عقدًا وحيدًا بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء أول مركبة هبوط بشرية على سطح القمر فى البلاد منذ عقود. طاقم على سطح القمر بحلول عام 2024. قالت ناسا إنها يمكن أن تمنح ما يصل إلى شركتين مقابل العقد ، لكنها لم تلتزم بهذا الرقم مطلقًا ، وذهبت مع اقتراح SpaceX's Starship. وجد مكتب المساءلة الحكومية أن وكالة ناسا "تحتفظ بالحق فى تقديم جوائز متعددة ، أو جائزة واحدة ، أو عدم منحها على الإطلاق".

باختيار سبيس إكس فقط ، قالت ناسا إنها فعلت ما فى وسعها بتمويل من الكونجرس. أعطى المشرعون ناسا ربع مبلغ 3 مليارات دولار تقريبًا الذى طلبته لبرنامج رواد الفضاء على القمر. فى احتجاجها قالت Blue Origin إنه كان على ناسا إلغاء البرنامج أو إعادة تجهيزه عندما أدركت الوكالة أنه لن يكون لديها ما يكفى من المال لتمويل اثنين من المتعاقدين. لكن مكتب المساءلة الحكومية رفض هذه الحجة ، قائلاً: "لم يكن هناك حاجة إلى ناسا للمشاركة فى المناقشات أو تعديل أو إلغاء الإعلان نتيجة لمبلغ التمويل المتاح للبرنامج".

ترفع خسارة Blue Origin and Dynetics فى مكتب المساءلة الحكومية من التعليق الإجرائى لمدة ثلاثة أشهر على عقد SpaceX ، والذى تم وضعه فى الوقت الذى فصل فيه مكتب المساءلة الحكومية احتجاج Blue Origin. هذه أخبار جيدة لبرنامج Artemis سريع الخطى التابع لوكالة ناسا ، والذى لا يزال يدعو إلى هبوط طاقم من رواد الفضاء على القمر بحلول عام 2024 ، مع عدة بعثات مأهولة بعد ذلك. قالت ناسا إنها تخطط لفتح برامج عقود النقل القمرى المستقبلية التى يمكن للشركات الأخرى ، بما فى ذلك تلك التى خسرت فى SpaceX ، التنافس عليها. لكن Blue Origin قالت إن SpaceX ، بصفتها الفائز الوحيد بالعقد الأول ، ستتمتع بميزة غير عادلة على مقدمى العطاءات المحتملين الآخرين لتلك الجوائز المستقبلية.

وقال متحدث باسم Blue Origin فى بيان: "إننا نقف بثبات على إيماننا بوجود مشكلات أساسية فى قرار ناسا ، لكن مكتب المساءلة الحكومية لم يكن قادرًا على معالجتها بسبب اختصاصه المحدود". إذا قررت ذلك يمكن للشركة رفع شكاويها إلى محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية ، وهى الساحة القانونية الأخرى الوحيدة لنزاعات العطاءات. "سنستمر فى الدفاع عن اثنين من مقدمى الخدمات الفوريين لأننا نعتقد أنهما الحل الصحيح ... يحتاج برنامج نظام الهبوط البشرى إلى المنافسة الآن بدلاً من لاحقًا - هذا هو أفضل حل لناسا.

كان اقتراح Blue Origin لبرنامج ناسا يتعلق بمركبة الهبوط القمرية Blue Moon التى تبلغ تكلفتها 6 مليارات دولار ، والتى تبنيها الشركة مع "فريق وطني" من المقاولين من الباطن من بينهم شركة Northrop Grumman و Lockheed Martin. ، عرض بيزوس شخصيًا خصم تكلفة مركبة الهبوط بلو مون بما يصل إلى مليارى دولار. وقال فى رسالة مفتوحة إلى مدير ناسا بيل نيلسون أن مثل هذا العرض من شأنه "سد النقص فى تمويل ميزانية HLS" و "إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح الآن."

قال متحدث باسم Blue Origin إن هذا العرض لا يزال قائمًا ، مضيفًا: "نحن نتحدث مع وكالة ناسا حول الخطوات التالية والإجراءات المناسبة".

قالت ناسا إن قرار مكتب المساءلة الحكومية لصالحها يسمح للوكالة و SpaceX بوضع جدول زمنى لهبوط البشر على القمر. لم يكن واضحًا على الفور ما إذا كانت ناسا لا تزال تتوقع أن تلتزم سبيس إكس بالموعد النهائى لعام 2024 بعد التأخير البالغ 95 يومًا بسبب الاحتجاج ، لكنها قالت إنها "تمضى قدمًا على وجه السرعة" مع الحفاظ على السلامة أثناء تطوير المركبة الفضائية كأولوية.

قالت ناسا إن أول مهمتين من أرتميس ما زالتا على المسار الصحيح. الأول سيكون بدون طاقم. فى مهمة Artemis الثانية ، سيقوم رواد الفضاء برحلة حول القمر والعودة على متن كبسولة Orion التابعة للوكالة دون الهبوط. ستشمل المهمة الثالثة هبوطًا باستخدام المركبة الفضائية SpaceX ، والتى ستنقل رواد الفضاء من Orion إلى سطح القمر.