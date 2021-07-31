شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تمنع تسجيل الدخول لحسابات مستخدمي إصدارات اندرويد القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنهي جوجل دعم تسجيل الدخول للأجهزة التي تعمل على إصدارات قديمة جدًا من أندرويد، حيث يرسل عملاق التكنولوجيا رسالة بريد إلكتروني إلى المستخدمين تفيد بأن تسجيل الدخول لن يكون مدعومًا على إصدار أندرويد 2.3.7 والإصدارات الأقدم، ومن أجل الاستمرار في استخدام تطبيقات جوجل على هواتفهم ، يجب عليهم الترقية إلى الإصدار 3.0 من أندرويد أو إصدار أحدث.

وهذا يعني أنه اعتبارًا من 27 سبتمبر ، لن يتمكن أولئك الذين يستخدمون الإصدار 2.3.7 من أندرويد أو إصدار أقل من تسجيل الدخول إلى حساباتهم، وتشمل هذه أندرويد 1.0 و 1.1 (غير مسمى) و 1.5 Cupcake و 1.6 دونات و 2.0 Eclair و 2.2 Froyo و 2.3 Gingerbread.

وتقول جوجل في البريد الإلكتروني إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في حماية أمان حسابك، وستؤدي إجراءات مثل تسجيل مستوى التطبيق والنظام إلى ظهور "خطأ في اسم المستخدم أو كلمة المرور"، ووفقًا لصفحة دعم جوجل ، فإن الحالات التالية ستؤدي إلى خطأ في تسجيل الدخول:

- قم بإجراء إعادة ضبط المصنع لجهازك وحاول تسجيل الدخول.

- قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك إما على الجهاز أو على جهاز مختلف ، مما يؤدي بعد ذلك إلى تسجيل خروجك في أي مكان آخر. عندما تحاول تسجيل الدخول مرة أخرى ، ستتلقى رسالة الخطأ.

- أزل حسابك من جهازك وأعد إضافته.

- قم بإنشاء حساب على الجهاز.