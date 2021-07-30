شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين الكوكب والقمر؟.. اعرف كيف يفرق العلماء بينهما فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد في النظام الشمسى العديد من الأجسام السماوية المختلفة مثل الكواكب والأقمار والكويكبات والنيازك والمذنبات والعديد من الأشياء الأخرى، ويعمل العلماء على تحديد ماهية هذه الأجسام، لذلك نقدم لك التفاصيل التي تجعل هذا الجسم السماوى كوكب أو قمر، وفقا لما ذكره موقع " mocomi".

وتعد الكواكب هي أجسام طبيعية كبيرة تدور حول النجوم، ولدينا ثمانية كواكب تدور حول نجم وهو الشمس، وهم من الأقرب إلى الشمس: عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

وفي حين أن بعض الكواكب صغيرة، تكون عبارة عن أجسام صخرية ذات أرضية صلبة مثل عطارد والزهرة والأرض والمريخ؛ هناك آخرون عمالقة من الغاز مثل كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

وكان هناك رأي العلماء أن هناك تسعة كواكب بما في ذلك بلوتو، ولكن في عام 2006، حيث توصل العلماء المعاصرون إلى ثلاثة شروط إلزامية لمنح الجسم لقب كوكب وهى:

• يجب أن يدور كوكب حول الشمس.

• أن يكون كروي الشكل.

• يجب أن يكون مداره خاليًا من الأجسام الصغيرة الأخرى.

كما تم اكتشاف مئات العوالم خارج نظامنا الشمسي وهناك العديد من العوالم الجديدة في طور الاكتشاف، ويعتقد العلماء أن بعض هذه الكواكب قد تحافظ على حياة فضائية.

ما هو القمر؟

تصنف الأجسام كأقمار عندما تكون أجسام طبيعية تدور حول الكواكب، ويوجد حوالي 170 قمرًا في نظامنا الشمسي تدور حول كواكب مختلفة.

كما أنه من المحتمل أن يكون قمرنا قد صنع منذ مليارات السنين عندما اصطدم جسم كبير بالأرض، وتم إلقاء العديد من الصخور الصغيرة بسبب الانفجار وبدأت تدور حول الأرض، ومع مرور الوقت، اندمجوا معًا، بردوا وأصبحوا القمر.





الفرق بين القمر والكوكبإذا كان جسم ما يدور حول الشمس، يطلق عليه كوكب، وإذا كان يدور حول جسم سماوي آخر غير الشمس، فإنه يسمى قمرًا.