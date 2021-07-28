تكنولوجيا: سوني تسجل مبيعات 10 مليون وحدة من أجهزة PS5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة سوني أن تسجل مبيعات تصل إلى 10 مليون وحدة من أجهزة الألعاب الجديدة PS5.

إرتفعت مبيعات PS5 خلال فترة فصيرة من تقرير الشركة السابق الذي كشفت فيه سوني عن تحقيق مبيعات 7.5 مليون وحدة خلال شهر أبريل، لذا إستطاع PS5 أن يقدم آداء أسرع في المبيعات مقارنة بجهاز الألعاب السابق PS4 وأيضاً الإصدارات السابقة من أجهزة سوني.

من جانب أخر رغم المبيعات المرتفعة لجهاز الألعاب PS5، إلا أن سوني تواجه نقص في تكوينات أجهزة PS5 مع التراجع في الإنتاج العالمي للشرائح الذي أدى إلى نقص إنتاج الأجهزة وأيضاً نقص المعروض من أجهزة PS5 في الأسواق العالمية.

ولقد كشف Jim Ryan عن تجاوز طلبات أجهزة PS5 المخزون الحالي من الأجهزة، لذا تواجه سوني تحديات لمواكبة ازدياد الطلب على أجهزة الألعاب.

من جانب أخر إستعرضت سوني مبيعات الشركة في بعض الألعاب حيث حققت Spider-Man: Miles Morales مبيعات تصل إلى 6.5 نسخة منذ إنطلاقها في نوفمبر، بينما حققت Ratchet & Clank: Rift مبيعات 1.1 مليون نسخة منذ إنطلاقها الشهر الماضي.

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