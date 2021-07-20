شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تحليلات البيانات والتعلم الآلى والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد الكثير من المفاهيم الجديدة في زمن التقدم التكنولوجي السريع، مع تزايد قوة الحوسبة بشكل كبير، ومن بين ذلك ظهرت ثلاثة مجالات جنبًا إلى جنب مع هذا النمو السريع هي تحليلات البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ولكن ما الفرق بين هذه التقنيات الثلاث المترابطة بشكل كبير؟ هذا ما نقدمه وفقا لما ذكره موقع "futurelearn".





تعد تحليلات البيانات هي علم تحليل مجموعات البيانات للعثور على الاتجاهات والإجابة على الأسئلة واستخلاص النتائج، إنه مجال متنوع ومعقد يعتمد غالبًا على البرامج المتخصصة والخوارزميات والأتمتة، ويمكن تطبيق مبادئ تحليلات البيانات في أي صناعة تقريبًا.

تحليلات البيانات Data analytics

توظف المؤسسات بجميع أنواعها محللي البيانات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات حول مجالات مختلفة من أعمالهم.

وهناك عدة أنواع مختلفة من تحليلات البيانات، بما في ذلك التحليلات الوصفية، والتحليلات التشخيصية، والتحليلات التنبؤية، والتحليلات الوصفية.



الذكاء الاصطناعي AI الذكاء الاصطناعي AI الذكاء الاصطناعي هو مفهوم موجود منذ فترة، وهو القدرة على إعطاء أجهزة الكمبيوتر القدرة على تكرار الذكاء البشري، وذلك من خلال إنشاء أجهزة كمبيوتر قادرة على التعلم، فمن الممكن تعليمها من التجربة.

تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالقدرة على اتخاذ القرارات التي تتطلب تقليديًا مستوى بشريًا من الخبرة.





التعلم الآلي Machine learning

هذا المجال هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي حيث يتم برمجة أجهزة الكمبيوتر للتعلم تلقائيًا، ويمكن أن تعمل أجهزة الكمبيوتر هذه بطريقة مشابهة للبشر، مما يحسن تعلمهم عندما يواجهون بيانات إضافية.

ينصب تركيز التعلم الآلي بشكل كبير على إنشاء برامج يمكنها تعلم كيفية إجراء التنبؤات والقرارات دون أن تكون مبرمجة بشكل مباشر للقيام بذلك، ويمكن استخدام هذه التقنية لجميع أنواع الأغراض، من تشغيل محركات البحث إلى تشخيص الحالات الطبية.