شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: شحن iPhone 12 اللاسلكي العكسي يمنع تشغيل حزمة بطارية MagSafe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت آبل المستخدمين بطرح أحدث ملحقات آيفون الخاصة بها للبيع حزمة MagSafe Battery Pack بقيمة 99 دولارًا وهى ليست أول خلية طاقة رأيناها تستخدم نظام Apple المغناطيسي الجديد للاتصال بعائلة iPhone 12 (تقدم Anker حزمة 5000 مللي أمبير مع شحن أبطأ 5 وات مقابل 45.99 دولارًا)، لكنها الأولى من Apple ويمكن شحنه حتى 15 وات أثناء توصيله بالتيار الكهربائي حسبما نقل موقع The verege.

يشير MacRumors و 9to5Mac إلى مستند دعم يساعد في الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحناها على الفور حول الجهاز، بما في ذلك التأكيد على أن هذا سيفتح ميزة الشحن العكسي "السرية" لجهاز iPhone 12، بينما لم ترصد iFixit أي أجهزة إضافية لإضافة الشحن اللاسلكي، كشفت ملفات FCC عن خطة الشركة للسماح لك بشحن الملحقات أثناء توصيل iPhone 12 وشحنه ، مع استكمال الرسوم البيانية التي تبدو الآن مألوفة للغاية.



كما توضح صفحة دعم Apple: كما توضح صفحة دعم Apple: اشحن حزمة بطارية MagSafe وجهاز iPhone الخاص بك

إذا احتاج كل من iPhone و MagSafe Battery Pack إلى الشحن ، فيمكنك شحنهما في نفس الوقت.

قم بتوصيل MagSafe Battery Pack بجهاز iPhone الخاص بك ، ثم قم بتوصيل MagSafe Battery Pack بمحول طاقة.

وباستخدام محول طاقة بقدرة 20 وات أو أعلى ، يمكن لحزمة MagSafe Battery Pack شحن جهاز iPhone الخاص بك بما يصل إلى 15 وات من طاقة الشحن.

يمكنك أيضًا شحن كليهما إذا قمت بتوصيل MagSafe Battery Pack بجهاز iPhone الخاص بك ، ثم قم بتوصيل iPhone بمصدر طاقة.

قد ترغب في الشحن بهذه الطريقة إذا كنت بحاجة إلى توصيل جهاز iPhone بجهاز آخر أثناء الشحن ، مثل إذا كنت تستخدم CarPlay سلكيًا أو تنقل الصور إلى جهاز Mac.

إذا قمت بشحن iPhone و MagSafe Battery Pack في نفس الوقت، فقد يتم شحن iPhone بنسبة 80٪ أو أعلى قبل أن يبدأ MagSafe Battery Pack في الشحن.

والجدير بالذكر أن الشحن العكسي يعمل فقط (حتى الآن) مع هذا الملحق، بعد تحديث البرنامج القادم وفقط أثناء توصيل iPhone 12. يمكن أن يعمل Pixel 5 من Google كلوحة Qi أثناء توصيله، وكانت أجهزة Samsung تشحن أي شيء تريده صفعهم لمدة عامين، ولكن الآن يمكن لمستخدمي Apple الاستمتاع بميزة مماثلة.