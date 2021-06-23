تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن دعم هاتف Infinix Zero X لقدرة شحن 160W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Infinix إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن دعم هاتفها القادم Infinix Zero X لتقنية الشحن السريع بقدرة 160W، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

أكدت Infinix في إعلان تشويقي نشر على تويتر على تطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بمعايير أعلى في تقنية الشحن، والذي ينطلق للأسواق بعنوان Infinix Zero X.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط Infinix للمنافسة قريباً بإصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بنقطة تسويق رئيسية في تقنية الشحن السريع بأعلى قدرة.

كما أكد تسريبات نشرت عبر Ice Universe على أن هاتف Infinix Zero X سيدعم أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50W.

يذكر أن العديد من الشركات المطورة للهواتف الذكية تتجه في الفترة الأخيرة لتبني معايير أعلى في الشحن تتخطى قدرة 100W، حيث تقدم هواوي تقنية الشحن السريع بقدرة 135W، بينما تقدم Oppo تقنية الشحن بقدرة 125W، أيضاً تأتي تقنية الشحن اللاسلكي المقدمة من Realme و شاومي بقدرة 120W.

من جانب أخر تعمل شاومي على تطوير تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 200W، والتي تنطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا العام.

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