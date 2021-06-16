خدمة Workspace من جوجل أصبحت مجانية.. إليك كيفية إعدادها

دبي - يزن راشد - أعلنت جوجل يوم أمس عن إتاحة خدمتها الموجهة للأعمال المدفوعة والمعروفة باسم Workspace مجانًا للجميع.

وهذا يعني أن الخدمة التي كانت تعرف سابقًا باسم G Suite أصبحت متاحة بشكل مجاني لأي شخص لديه حساب جوجل.

وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين استخدام جميع خدمات جوجل وتطبيقاتها عبر منصة واحدة للتعاون عن بُعد.

وتوفر الخدمة أساسًا نظامًا أكثر تكاملاً لاستخدام خدمات وتطبيقات، مثل: بريد جيميل وتطبيق الدردشة والتقويم وخدمة التخزين جوجل درايف والمستندات.

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وستسمح لك الخدمة الآن بالوصول إلى جميع تطبيقات جوجل في مكان واحد بشكل مجاني طالما كان لديك حساب جوجل.

وبالتالي بدلاً من الاضطرار إلى التنقل بينها، يقدم لك خدمة Workspace أيضًا بعض الميزات الإضافية الرائعة.

على سبيل المثال: هناك ميزة الاقتراحات الذكية في المستندات وغرف الدردشة الجديدة.

وذكرت جوجل في منشور على مدونتها الرسمية: “إن هذه الخطوة ستجعل من السهل على الأشخاص البقاء على اتصال، والتنظيم وتحقيق المزيد معًا”.

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كيفية إعداد خدمة Workspace من جوجل:

وإذا كنت تريد استخدام الخدمة فإليك كيفية إعدادها، ولكن تذكر يجب أن لديك حساب جوجل نشط.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح حساب بريد جيميل الخاص بك في الحاسوب.

في النافذة الرئيسية، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى لفتح قائمة الإعدادات.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.

اضغط على تبويب (Chat and Meet).

قم بتحديد خيار (دردشة جوجل) Google Chat إلى وضع التشغيل.

بعد الانتهاء، اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save changes.

هذا كل شيء، الآن يمكنك استخدام جميع تطبيقات خدمة Workspace بشكل مجاني تمامًا.

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ولكن إذا كنت تريد تجربة أكثر تميزًا، فسيتعين عليك الدفع مقابل خدمة الاشتراك القادمة من جوجل والتي تسمى (مساحة العمل الفردية) Workspace Individual.

ومن ناحية أخرى ستقدم هذه الخدمة ميزات إضافية، مثل: خدمات الحجز الذكية واجتماعات الفيديو الاحترافية.

بالإضافة إلى ذلك تتيح لك هذه الخدمة ميزات أكثر تنوعًا، مثل: التسويق الشخصي عبر البريد الإلكتروني والمزيد.