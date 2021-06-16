Honor Magic Fold.. أول هاتف قابل للطي من Honor

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تستعد شركة Honor للمنافسة في سوق الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي والذي يعرف الآن بهاتف Honor Magic Fold.

أكد تقرير نشر عبر Display Supply Chain على خطط Honor لإطلاق أول إصدار للشركة من الهواتف القابلة للطي، على أن يدعم الهاتف شاشات مرنة مقدمة من BOE وVisionox، كما ينطلق هذا الإصدار رسمياً في نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تنضم Honor بإصدارها الخاص إلى مجموعة من الشركات المصنعة للهاتف، والتي تخطط أيضاً لإطلاق إصدارات جديدة من هذه الفئة قبل نهاية هذا العام، حيث أكد تقرير نشر مؤخراً على أن شاومي تستعد لإطلاق إصدارها الثاني من الهواتف القابلة للطي قريباً.

أيضاً تستعد سامسونج لإطلاق اثنان من الإصدارات القابلة للطي خلال شهر أغسطس، على أن يكون هاتف Z Fold3 أحد الإصدارات المرتقبة.

كما تدعم سامسونج إصدارات Vivo وشاومي بالجيل الجديد من لوحات الشاشة فائقة النحافة والمرنة، بينما تؤجل موتورولا خططها لإطلاق إصدار هذا العام من الهواتف القابلة للطي على أن تقدم إصدارها القادم في 2022 بتصميم جديد.

يذكر أن سامسونج تقدم ترقية كبيرة في تصميم هاتف Z Fold3 القابل للطي هذا العام، حيث يضم الهاتف تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، كما يدعم قلم S، لذا نترقب إنطلاق الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة.