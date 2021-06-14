أفضل تطبيقات معرفة رقم المتصل على أندرويد

دبي - يزن راشد - يمتلك أندرويد الكثير من التطبيقات التي تساعد على معرفة رقم المتصل، ولكن بعض هذه التطبيقات تهدف لسرقة بياناتك بشكل أساسي.

وعلى الرغم من كون هذه التطبيقات منتشرة، فإن تطبيق تروكولر Treucaller يستحوذ على جزء كبير من المستخدمين، وهو يقدم مميزات تعتبر الأفضل .ولكن ليس التطبيق الوحيد.

ويجب ألا تحاول تحميل التطبيقات من أي مكان مجهول بعيدًا عن جوجل بلاي، وهذا حتى لا تعرض نفسك لخطر الاختراق وسرقة بيانات المستخدم وأرقامه.

ولذا نقدم لكم اليوم مجموعة متنوعة من تطبيقات معرفة رقم المتصل على أندرويد، وهي تطبيقات موثوق بها ولن تحاول سرقة بياناتك.

يعتبر تطبيق Hiya ثاني أشهر تطبيق في هذا المجال، وهو يقدم مميزات للتحكم في المكالمات مثل حظر المكالمات المزعجة وحظر الرسائل الضارة.

ويمتاز التطبيق بالأمور التالية:

الاعتماد على قاعدة بيانات كبيرة تضم أكثر من 400 مليون رقم هاتف حول العالم، ولذا يقوم التطبيق بكشف وحظر أكثر من مليار مكالمة شهريًا.

يعمل التطبيق على حظر الرسائل التي تضم فيروسات أو روابط خبيثة.

يمكنك حظر المكالمات ووضع جهات الإتصال المزعجة في قائمة حظر.

تستطيع استعادة الارقام المحذوفة من على الهاتف عبر البحث في قاعدة البيانات عبر المنصة.

يقدم هذا التطبيق مجموعة من المميزات إلى جانب التعرف معرفة رقم المتصل، وهو يعرض إسم المتصل بشكل أسرع من باقي التطبيقات.

ويوفر التطبيق هذه المميزات إلى جانب معرفة رقم المتصل:

تسجيل المكالمات تلقائيًا بطريقة متقدمة، حيث يكون صوت التسجيل واضحًا.

إمكانية إضافة البيانات الخاصة بجهات الاتصال مثل روابط التواصل الاجتماعي وغيرها.

البحث عن أرقام الهواتف والأسماء عبر قاعدة بيانات التطبيق.

إمكانية وضع فيديو كنغمة الرنين، ويمكنك أن تستخدم أحد الفيديوهات الموجودة في التطبيق أو وضع الفيديو الذي ترغب فيه.

اختيار تنبيهات متنوعة للمكالمات لتذكيرك بالمكالمات الفائتة.

التعرف على الرسائل التي تصل من أرقام غير مسجلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

يمتاز هذا التطبيق بوجوده على متجر تطبيقات آيفون إلى جانب الأندرويد، وهو يقدم مجموعة مميزات تسهل عليك حظر المكالمات السيئة والمزعجة.

ويضم التطبيق مجموعة أخرى من المميزات مثل:

حظر المكالمات الواردة من منطقة بعينها

اعتراض المكالمات قبل وصولها إلى هاتفك وإرسالها إلى البريد الصوتي

إمكانية ترك تعليقات على أرقام الهواتف للتنبيه ضد المتصلين المزعجين.

قاعدة بيانات كبيرة وواسعة.

التوافق الكبير مع هواتف الآيفون واستخدام جميع الأرقام المتاحة في الهاتف.

ويمكنك بالطبع استخدام تطبيق تروكولر في معرفة رقم المتصل، وهو يمتاز بقاعدة البيانات الكبيرة والتي تضم الكثير من الأرقام المتوافرة محليًا، وهذا بسبب اعتماد الكثيرين عليه بشكل أساسي.

ولكن يواجه تطبيق تروكولر بعض الصعوبات في العمل مع هواتف آيفون، لذا يمكنك تجربة تطبيق آخر غيره.

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