نظرة أولية على آيباد ميني القادم من آبل

دبي - يزن راشد - تم إطلاق أحدث جهاز آيباد ميني من شركة آبل في عام 2019 وكان يحتوي على كل ما تعرفه وتحبه في أجهزة آيباد في شكل أصغر.

ومنذ ذلك الحين، خضع خط آيباد الخاص بالشركة لإعادة تصميم قليلًا، ويتضمن آيباد ميني 6، كما زعم المسرب جون بروسر، تصميمًا جديدًا لجعله أكثر انسجامًا مع أشقائه الأكبر حجمًا الذي صدروا هذا العام.

وستكون هذه أول عملية إعادة تصميم رئيسية لجهاز آيباد ميني منذ ظهوره لأول مرة.

والجدير بالذكر أن هذا التسريب يؤيد تقرير وكالة بلومبرج، الذي قال إن شركة آبل تختبر جهاز آيباد ميني محدثًا بحافات شاشة أقل سماكة ولا يوجد زر الصفحة الرئيسية.

ويزعم أن الصور التي تتم مشاركتها بواسطة بروسر تستند إلى ملفات CAD والخطط والصور العملية الحقيقية.

ونتيجة لذلك، قد لا تكون دقيقة تمامًا، ولكن يجب أن تكون قريبة بما يكفي في التصميم من الشيء الحقيقي.

آيباد ميني الجديد:

مثل كل شيء قدمته آبل خلال السنوات الأخيرة، يبدو أن الجهة الأمامية لجهاز آيباد ميني 6 والجهة الخلفية والجوانب مسطحة تمامًا.

وتمت إزالة زر الصفحة الرئيسية تمامًا، وأصبح Touch ID موجودًا الآن في زر الطاقة في الأعلى.

ووفقًا للتقرير، يأتي آيباد ميني 6 بنفس حجم سابقه تقريبًا، مع اختلاف 3 ميليمتر فقط في الارتفاع والعمق.

وأصبحت الشاشة أكبر بفضل إزالة زر الصفحة الرئيسية، وذلك بالرغم من أن الجهاز لا يزال حاسبًا لوحيًا صغيرًا بأبعاد 206.3× 137.8×6.1 ميليمتر.

وتم أيضًا استبدال موصل Lightning بمنفذ USB-C، ويقال إن جهاز آيباد ميني 6 يأتي بثلاثة ألوان: الفضي والأسود والذهبي.

وأشارت التسريبات قبل بضعة أشهر إلى أنه سيكون هناك Apple Pencil 3. ويشير بروسر إلى أن هناك أدلة تدعم أن قلم Apple Pencil أصغر من آبل قد يأتي مع جهاز آيباد هذا.

وفي حين أنه من الممكن أن يكون Apple Pencil مخصصًا للاستخدام عبر آيباد ميني، فمن الممكن أيضًا أن يكون هذا هو Apple Pencil 3.

ويشير بروسر أيضًا إلى أن جهاز آيباد المصغر الجديد يأتي مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G وشريحة A14. ومن المتوقع إطلاقه بحلول نهاية العام.

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