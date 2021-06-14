تكنولوجيا: سامسونج لم تقرر بعد وقف إنتاج Galaxy S21 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج في العروض الصحفية الأسبوع الماضي بعد العروض المعتمدة على CAD مؤخرًا، وقد ذكرت شائعات سابقة أنه سيتم تقديم Galaxy S21 FE في مؤتمر Unpacked المقرر مبدئيًا في 19 أغسطس.

ولكن بالأمس، ذكر تقرير من ETNews في كوريا الجنوبية يفيد بأن الشركة أوقفت إنتاج الهاتف بسبب نقص الشرائح العالمية، وبعد ذلك تم حذف المقال.

واليوم، ردًا على تقرير بلومبرج، قالت شركة سامسونج إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستعلق إنتاج S21 Fan Edition. وذكر تقرير ETNews أن سامسونج طلبت من الموردين وقف إنتاج أجزاء الهاتف في 11 يونيو نفسه، وقد يكون السبب بسبب مشكلات إنتاج Snapdragon 888 من ورشة سامسونج بدلاً من الطلب العالمي على الشرائح.

واستنادًا إلى الشائعات السابقة، يقال إن هاتف S21 FE 5G يتميز بشاشة 6.4 بوصة من نوع Infinity-O Dynamic AMOLED بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

هذا وبالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر OIS وفلاش LED ومستشعر 12 ميجابكسل فائق الاتساع وكاميرا Telephoto، وكاميرا أمامية 32 ميجابكسل، وهيكل مقاوم للماء بمعيار IP68 وبطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 واط وشحن لاسلكي 15W Qi.

وقالت شركة سامسونج بالفعل إنها لن تطلق مجموعة Galaxy Note20 هذا العام، ولكن من المتوقع أن يتم تقديم Galaxy Fold Z3 و Galaxy Z Flip 3 في مؤتمر Unpacked في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

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