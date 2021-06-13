شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: السلفادور أول دولة تتبنى عملة بتكوين كأموال حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جميع أنحاء العالم ، تتمتع عملة البيتكوين بسمعة مختلطة. يعد امتلاك واستخدام العملة المشفرة أمرًا قانونيًا في غالبية الدول، وهو مسموح به في العديد من الدول الأخرى، ويحظره عدد صغير نسبيًا وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى العملة المشفرة رسميًا كعملة قانونية، وأشار عدد قليل من قادة أمريكا اللاتينية الآخرين إلى أنهم سيحذون حذوها. يمثل هذا تغييرًا حادًا في سمعة البيتكوين على الساحة العالمية.

مدعومًا بدفتر المسمى "blockchain" ، يتمتع حاملو البيتكوين بطريقة سريعة وآمنة لإجراء المدفوعات أو تلقي الأموال، فمن الواضح أن السلفادور بحاجة إلى تلقي الأموال بسرعة مثل العديد من الدول الأخرى ، يعتمد اقتصاد السلفادور بشكل كبير على "التحويلات" ، أو الأموال المرسلة إلى الوطن من قبل المواطنين العاملين في الخارج. بلغ إجمالي التحويلات أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

في الوقت الحالي يتم تسليم التحويلات عن طريق Western Union أو غيرها من خدمات تحويل الأموال التي تكون بالضرورة مركزية ومنظمة للغاية. يمكن أن يكون إرسال الأموال أمرًا معقدًا ، حيث يتضمن زيارة شخصية إلى مكتب الوكيل وإثبات هوية كل من المرسل والمتلقي. على الرغم من وجود أكثر من 500 مكتب Western Union في جميع أنحاء السلفادور ، إلا أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية من البلاد يشعرون بالانزعاج بشكل خاص.

على النقيض من ذلك تسمح العملات المشفرة مثل البيتكوين لأي شخص لديه هاتف محمول بإرسال الأموال أو تلقيها ، بغض النظر عن الموقع. يدير تطبيق برمجي يُعرف باسم "المحفظة" العملة المشفرة حسب الحاجة. هذه المحافظ محمية على الهواتف ومحمية بكلمات مرور أو آليات بيومترية مثل بصمات الأصابع.

مستلمو البيتكوين يدركون أموالهم من خلال الاتصال بالإنترنت. بمجرد استلام البيتكوين ، توجد طرق متعددة لتبادل العملات الرقمية مقابل النقود.

احتضان العملة المشفرة كعملة قانونية

الآن ، تتخذ السلفادور خطوة أخرى سهلة وسريعة نسبيًا ، من خلال قبولها كعملة قانونية. يمكن إنفاق العملة المشفرة مباشرة على السلع والخدمات ، تمامًا مثل الدولار الأمريكي في السلفادور. دعا سياسيون آخرون من أمريكا اللاتينية منذ ذلك الحين إلى اعتماد البيتكوين كعملة قانونية.

في السلفادور ما يقرب من 70 ٪ من المواطنين ليس لديهم حسابات مصرفية ، مما يعني أنهم يفتقرون إلى الوصول إلى حساب مصرفي أساسي، حيث يواجه الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك تحديات هائلة في ادخار الثروة وتكديسها.

أولئك الذين ليس لديهم حساب مصرفي لا يتم تشجيعهم على الادخار لسببين على الأقل. أولاً الاحتفاظ بالنقود أمر محفوف بالمخاطر، ومع ذلك فإن محفظة البيتكوين تحمي المدخرات باستخدام كلمة مرور أو رمز PIN ، مما يسهل بطبيعة الحال الادخار المنتظم لمبالغ صغيرة بمرور الوقت.

ثانيًا يكافأ المدخرون بتلقي فائدة على أموالهم. بدون هذا الحافز ، سيكون هناك القليل من الجانب الإيجابي للادخار. ولكن هناك شركات تسمح لمالكي البيتكوين بالحصول على فائدة على عملتهم المشفرة.

لذلك يمكن لحاملي البيتكوين الاستمتاع بخدمات البنك ، دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي. من المحتمل أن تنعكس الرغبة في مساعدة الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون قدرة البيتكوين على إرسال المدفوعات واستلامها بسرعة أمرًا مثيرًا للسحب.

السلبيات

لا يخلو اعتماد البيتكوين كعملة قانونية من سلبياتها. العملة المشفرة معروفة بالتقلب ، حيث انخفض بنسبة 50 ٪ تقريبًا من أعلى مستوى في أبريل 2021 البالغ 65000 دولار أمريكي تقريبًا.

ومما يثير القلق أيضًا انتشار ما يسمى بـ "الحيتان" ، أو تلك التي تتحكم في المحافظ التي تحتوي على كميات كبيرة من البيتكوين. هناك ما يقرب من 2000 محفظة تحتوي على أكثر من 1000 عملة بيتكوين لكل منها. ليس معروفًا من يتحكم في هذه المحافظ ، ولكن إذا قررت العديد من الحيتان بيع عملات البيتكوين الخاصة بهم ، فقد يكون هناك انخفاضات هائلة في الأسعار.

هناك مشكلة أخرى سيواجهها السلفادوريون وغيرهم من المتبنين وهي التصميم الانكماشي المتأصل لعملة البيتكوين. يمكن تغيير المعروض من العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي حسب ما تقتضيه الظروف الاقتصادية. يدير محافظو البنوك المركزية في أمريكا عرض النقود لتحفيز الاقتصاد أو إبطائه حسب الحاجة. وتاريخيًا ، زاد المعروض بالدولار الأمريكي ليعكس النمو السكاني.

على النقيض من ذلك فإن إجمالي المعروض من البيتكوين ثابت عند 21 مليون قطعة نقدية. في وقت كتابة هذا التقرير ، لم يتبق سوى 2.2 مليون بيتكوين ليتم تعدينها. الأسعار كما يتم التعبير عنها في عملة البيتكوين ، ستنخفض حتمًا بمرور الوقت.

أيضًا يشير العديد من المحللين إلى أن سعر البيتكوين سيرتفع بمرور الوقت ، حيث يزداد القبول والطلب وسط انخفاض العرض. إذا كانت توقعات أسعار البيتكوين الأكثر تحفظًا صحيحة ، فإن هؤلاء السلفادوريين المحظوظين بما يكفي للحصول على عملات البيتكوين والاحتفاظ بها مبكرًا قد يصبحون أثرياء ، وربما أثرياء بشكل مذهل. لقد حدث هذا بالفعل مع أولئك المحظوظين بما يكفي لشراء البيتكوين قبل عام 2010 عندما كانت تكلفتها أقل من دولار واحد.

لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن التأثير البيئي لعملة البيتكوين التي يجب مراعاتها. في حين أنه ليس من الواضح كيف سيتم حل هذه المشكلة ، يجب تقييمها كجزء من قرار تقديم مناقصة قانونية لعملة البيتكوين.

بالنظر إلى هذه المخاطر لا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا لم تفكر السلفادور في تبني ما يسمى "عملة مستقرة". حسب التصميم ، يتم إصلاح العملات المستقرة مثل التيثر بسعر دولار أمريكي واحد. توفر العملات المستقرة الأمان وسرعة النقل السريع لعملة البيتكوين ، ولكن بدون التقلبات أو المكافآت الشبيهة باليانصيب للمتبنين الأوائل.