بعد تغريدات “مشككة” بلقاحات كورونا… “تويتر” يعلق حساب كاتبة أميركية بارزة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 01:28 مساءً - منذ 5 دقائق

علق موقع “تويتر” حساب الصحفية والكاتبة الأميركية البارزة، ناعومي وولف، بدعوى مخالفتها لقواعد الموقع ونشرها معلومات مضللة عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ونشرت وولف، المشهورة بكتابها النسوي “خرافة الجمال” The Beauty Myth، والتي عملت مستشارة سياسية للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ولنائبه آل غور، مجموعة كبيرة من النظريات حول اللقاحات.

في إحدى التغريدات قالت وولف إن اللقاحات عبارة عن “منصة برمجية يمكنها استقبال التحميلات”.

كما شبهت وولف كبير المستشارين بشأن أزمة كورونا في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بالشيطان، وذلك عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 140 ألف شخص، وذلك بحسب “بي بي سي”.