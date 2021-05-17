شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار تقنية ذكاء اصطناعى يمكنها قراءة أفكارك وتعريفك على فتاة أحلامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كان الباحثون فضوليين لمعرفة ما إذا كان الكمبيوتر قادراً على التعرف على ملامح وجه الشخص الذي نجده جذاباً، وبات هذا ممكناً بفضل الباحثين في جامعة هلسنكي وجامعة كوبنهاجن.

وقام الباحثون أولاً بجمع إشارات الدماغ من المشاركين في البحث ودمجها مع واجهة تربط بين الدماغ والحاسوب بهدف إنشاء المطابقات الاصطناعية، ثم عُرض على المستخدمين وجوه تم إنشاؤها بواسطة شبكاتGAN، وطُلب من المستخدمين التركيز على الوجه الذي يشاهدونه، في حين تُجمع استجابة الدماغ وتراقب من خلال إشاراته الكهربائية بمساعدة مخطط كهربية الدماغ.

ومن خلال هذا، اكتسبت واجهة الدماغ والحاسوب رأياً حول ما يجذب المشارك، وبناء على تفضيل المستخدم أنتجت وجهاً جديداً تماماً بعد أخذ مؤشرات مما تعلمه من الوجوه السابقة.

ثم عُرضت هذه الصور التي صممت آنياً على المستخدمين لمعرفة ما إذا كان النموذج ناجحاً وكانت النتيجة مفاجئة، حيث تطابقت الوجوه الجديدة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي مع تفضيلات المستخدم بدقة بلغت 80%.

ويوضح الباحث ميشيل سبابيه من قسم علم النفس في جامعة هلسنكي أن الدراسة بينت أننا قادرون على إنتاج صور تتوافق مع التفضيلات الشخصية من خلال ربط شبكة عصبية اصطناعية باستجابات الدماغ.

وأضاف: "لقد نجحت رؤية الكمبيوتر حتى الآن في تصنيف الصور بناءً على أنماط موضوعية، ولكن من خلال إدخال استجابات الدماغ إلى التصميم، بدا أنه من الممكن اكتشاف وإنشاء الصور بناءً على الخصائص النفسية، تماماً مثل الذوق الشخصي".