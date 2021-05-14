شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين خدمات بث أبل ويوتيوب ميوزيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه الكثيرين اليوم إلى خدمات بث الموسيقى، والوصول عند الطلب إلى جميع الموسيقى من خلال الهاتف، وهناك عدد غير قليل من خدمات بث الموسيقى، والتى يعد من الأفضل بينها خدمة يوتيوب ميوزيك YouTube Music لأندرويد، وخدمة أبل ميوزيك Apple Music لأبل، وهنا نقدم لك الفرق بينهما والتفاصيل التي قد تريد معرفتها لكل خدمة بث، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



أبل ميوزيك أبل ميوزيك تعمل خدمة أبل ميوزيك بشكل جيد على أجهزة أبل، بالإضافة إلى وجود تطبيق له عبر مجموعة من الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أندرويد.

- المميزات: مجموعة كبيرة من الموسيقى، راديو مباشر، تكامل مع أجهزة أبل، قوائم تشغيل منظمة.

- السلبيات: لا يوجد إصدار مجاني.

ويعد من أفضل الأشياء في Apple Music هو أنه يتكامل مع Siri و Apple Watch بسلاسة، بالإضافة إلى أنه يمكن تشغيله على HomePod دون مشكلة.

إذا كان لديك أجهزة أبل أخرى، فمن المحتمل أن تكون Apple Music هي الخدمة الأكثر ملاءمة لك.

تحتوي Apple Music على مجموعة جيدة من المحتوى أيضًا، فبصرف النظر عن الأغاني حسب الطلب، وتقدم الخدمة محطة راديو Apple Music 1 وبعض المسارات الحصرية.

على الرغم من أن Apple Music كانت تفتقد في البداية لخيار متصفح الويب، إلا أن أبل تسمح الآن للمشتركين باستخدام الخدمة من خلال متصفحات الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق منفصل.

ويمكن للأعضاء الجدد الحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها ثلاثة أشهر، ولا تقدم Apple Music نسخة مجانية مع الإعلانات.





يوتيوب ميوزيك

تتكامل خدمة يوتيوب ميوزيك بشكل جيد مع تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى، بما في ذلك مساعد Google، ولديها مكتبة واسعة من الموسيقى.

- الإيجابيات: قوائم تشغيل جيدة، تكامل جيد مع خدمات Google، إصدار مجاني متاح.

- السلبيات: لا يتكامل مع مساعد جوجل "أليكسا".

تتوفر خدمة يوتيوب ميوزيك أيضًا على نظام iOS وعلى الويب، لذلك يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى الخدمة أينما كنت، ويوفر النظام الأساسي حتى قوائم تشغيل تعتمد على الموقع والقدرة على البحث عن الأغاني بناءً على كلمات الأغاني.

يقدم YouTube Music إصدارًا مجانيًا مدعومًا بالإعلانات، ويحصل المشتركون الجدد أيضًا على نسخة تجريبية مدتها شهر واحد لاختبار خطة Premium الخالية من الإعلانات.