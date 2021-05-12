تكنولوجيا: Asus تكشف النقاب عن هواتف Zenfone 8 وZenfone 8 Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Asus رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Zenfone 8 التي تشمل هواتف Zenfone 8 وZenfone 8 Flip.

هاتف Asus Zenfone 8

ينطلق هاتف Asus Zenfone 8 بشاشة AMOLED بتقنية Samsung E4 بحجم 5.9 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz.

كما تأتي الشاشة بمعايير HDR10+، وتدعم تغطية لونية بنسبة 112% من ألوان DCI-P3 gamut، كما تتميز الشاشة بسطوع 1100 nit، وتضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.

أيضاً يتميز هاتف Asus Zenfone 8 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 0.8µm، مع تقنية Quad Bayer وتركيز تلقائي Dual Pixel، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري، وتسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، مع تقنية HyperSteady، وتتضمن كاميرة Zenfone 8 نظام ميكروفون ثلاثي بتقنية صوتيات OZO، وتقنية خفض الضوضاء.

وتأتي الكاميرة الثانية بدقة 12 ميجا بيكسل في مستشعر IMX363 من سوني، بحجم بيكسل 1.4µm، وتقنية التركيز التلقائي Dual Pixel، كما تدعم تصوير macro، كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل في ثقب مدمج في الشاشة، كما تدعم ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel.

أيضاً من المقرر أن تدعم الكاميرة ذات الزوايا الواسعة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تدعم كاميرة السيلفي تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

ويضم هاتف Zenfone 8 مدخل 3.5 مم للسماعات، مع 2 من المكبرات الصوتية الخطية، ويمكن لتطبيق Audio Wizard أن يدعم ضبط equalizer.

كما يأتي الهاتف بمنفذ USB-C وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W HyperCharge، مع منفذ USB 2.0 للإتصال، كما يدعم الهاتف شبكات 5G، وتقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، ويدعم الهاتف أيضاً اثنان من شرائح SIM بحجم نانو،

كما تقدم Asus هاتف Zenfone 8 بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 16 جيجا بايت رام، كما يأتي الهاتف بزر Smart في الإطار الجانبي لدعم التغيير بين مهام مختلفة، ومن المقرر أن يتوفر Asus Zenfone 8 بسعر يبدأ من 700 يورو.

هاتف Asus Zenfone 8 Flip

يتميز هاتف Zenfone 8 Flip بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، مع معدل تحديث 90Hz، ومعدل لمس 200Hz، كما تدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass 6، ونسبة سطوع 700 nit، كما تدعم الشاشة معايير HDR10+.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً تقدم Asus هاتف Zenfone 8 Flip بكاميرة تدعم التدوير، بإعدادات ثلاثية للكاميرة مع مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر IMX363 بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، ومستشعر OmniVision بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto بتكبير بصري 3 مرات، ويمكن أن تدعم الكاميرة الرئيسية تصوير السيلفي.

كما يأتي مستشعر البصمة في هذا الإصدار مدمج في الشاشة، ويمكن للكاميرة أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع دعم تقنية HyperSteady في تسجيل الفيديو.

ويضم هاتف Zenfone 8 Flip بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 30W HyperCharge، ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6E، ومعايير aptX Adaptive في الصوتيات.

أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5 مم للسماعات، مع مكبرات صوتية ستريو NXP mono amps، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Asus Zenfone 8 Flip بسعر 800 يورو.

المصدر

اعلان





