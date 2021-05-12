تكنولوجيا: Razer تكشف عن تحديث Blade 15 بسلسلة معالجات H الجديدة من إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Razer اليوم ترقيتها الجديدة لجهاز Blade 15، الذي ينطلق بالجيل 11 من سلسلة معالجات H الجديدة، مع ترقية جديدة في كاميرة webcam التي تتميز الآن بجودة full HD.

يتميز جهاز Razer Blade بحجم شاشة 15.6 إنش، والجيل 11 من معالجات إنتل، كما يتميز الإصدار الجديد بسماكة 15.8مم، أي بسمك أقل بنسبة 2مم مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً يتميز Blade 15 بتصميم بسيط مع آداء قوي بين الأجهزة المخصصة للألعاب، كما يتميز هذا الإصدار بسلسلة كرت الشاشة RTX 30، كما يتراوح تسعير الأجهزة الجديدة بين 2299 دولار إلى 3399 دولار، على أن يضم أعلى نموذج رقاقة معالج Core i9-11900H بسرعة تصل إلى 4.9 GHz.

بينما يأتي الإصدار الأقل بمعالج Core i7-11800H وسرعة 4.2GHz max، كما يأتي الإصدار المميز بسعر 2999 دولار بكرت الشاشة GeForce RTX 3080، وذاكرة VRAM بسعة 8 جيجا بايت رام، والتي تصل إلى 16 جيجا بايت رام في النموذج المميز بسعر 3399 دولار.

كما يضم أعلى نموذج بشاشة OLED 4K بخاصية اللمس، وسرعة إستجابة 1 مللي ثانية، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في PCIe في النموذج المميز بسعر 2299 دولار.

أيضاً يأتي جهاز Blade 15 بفتحة M.2، وتأتي كاميرة webcam في الجهاز بترقية، حيث تدعم دقة عرض full HD أو 1080 بيكسل، مع دعم Windows Hello للتعرف على الوجه، ومن المقرر أن يتوفر Blade 15 Advanced للحجز المسبق في 17 من مايو، وينطلق للبيع في يونيو.

المصدر

اعلان





