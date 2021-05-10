علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 11

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad iPad mini (2019) وiPad air، أن تساعدك فى الاختيار:


جهاز iPad Air (2019)

 

الشاشة: iPad Air (2019): شاشة 10.5 بوصة.

 

دقة الشاشة: تبلغ 2224× 1668بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

 

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 8140mAh.

 

 

جهاز iPad Pro 11-inch

الشاشة: 11 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2388× 1668بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 7538 mAh.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا