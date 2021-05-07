تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن صور إعلامية رسمية لجهازها اللوحي المرتقب Xiaoxin Pad Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو مؤخراً عن مواصفات جهازها اللوحي Xiaoxin Pad Pro 2021، واليوم تستعرض الشركة في أحدث الإعلانات التشويقية تصميم Xiaoxin Pad Plus.

يظهر حهاز Xiaoxin Pad Plus اللوحي في الإعلان التشويقي بتصميم نهائي إنسيابي وأملس، كما يظهر الجهاز في الصور باللون الأبيض، ونشير التوقعات تشير إلى أن لينوفو تخطط لإطلاق مزيد من الألوان من الجهاز اللوحي.

كما تكشف الصور الإعلامية عن تصميم يضم اثنان من الكاميرات البارزة في الجهة الخلفية، مع تقنية Dolby Atmos، أيضاً من المقرر أن ينطلق Xiaoxin Pad Plus برقاقة معالج Snapdragon 750G، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز اللوحي يضم رقاقة مودم 5G.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الجهاز بنموذج يدعم Wi-Fi، ومن المتوقع أن ينطلق الجهاز اللوحي خارج السوق الصيني بعنوان Lenovo Tab M10 5G.

ويحمل حهاز Xiaoxin Pad Plus نموذج رقم TB-X607Z، بنفس مواصفات جهاز اللوحي، بينما يختلف الجهازين في معالج ، ومن المتوقغ أن تكسف لينوفو قريباً عن هذا الإصدار من الأجهزة اللوحية.

المصدر

اعلان





