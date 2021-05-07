شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أشياء يجب أن تعرفها عن مجلس الإشراف على Facebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيد مجلس الرقابة شبه المستقل على Facebook في 5 مايو 2021 تعليق الشركة للرئيس السابق دونالد ترامب من المنصة وInstagram.

وجاء القرار بعد أربعة أشهر من حظر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، ترامب فى أعقاب أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي فى 6 يناير.

ووجه مجلس الإدارة انتقادات إلى فيسبوك لفشلها في تحديد تاريخ انتهاء للتعليق أو حظر ترامب نهائيًا، ومنح شركة التواصل الاجتماعي ستة أشهر لحل الأمر.

ما هو مجلس الرقابة الذي اتخذ أحد أكثر القرارات المثيرة للجدل التي واجهها Facebook على الإطلاق؟ لماذا قامت الشركة بإنشائها وهل هي فكرة جيدة؟ ويجيب Siri Terjesen ، الخبير في حوكمة الشركات على هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

1. ما هو مجلس الرقابة على Facebook؟

تم إنشاء مجلس الرقابة لمنح المستخدمين طرفًا ثالثًا مستقلًا يمكنهم استئناف قرارات الإشراف على Facebook ، وكذلك للمساعدة في وضع السياسات التي تحكم هذه القرارات.

وتم اقتراح الفكرة لأول مرة من قبل زوكربيرج في عام 2018 بعد مناقشة مع أستاذ القانون بجامعة هارفارد نوح فيلدمان، وبدأ مجلس الإدارة العمل في أكتوبر 2020، بتمويل من ائتمان بقيمة 130 مليون دولار أمريكي قدمه Facebook لتغطية السنوات الست الأولى من نفقات التشغيل.

ووفقًا لمجلس الإدارة، "تم إنشاؤه لمساعدة Facebook في الإجابة على بعض أصعب الأسئلة حول حرية التعبير عبر الإنترنت: ما الذي يجب إزالته وما الذي يجب تركه ولماذا"، يتمتع مجلس الرقابة بسلطة اتخاذ القرار النهائية، حتى فوق مجلس الإدارة وقراراته ملزمة على Facebook.

ويضم مجلس الرقابة 20 عضوًا من جميع أنحاء العالم ومجموعة متنوعة من التخصصات والخلفيات، مثل الصحافة وحقوق الإنسان والقانون، بالإضافة إلى وجهات نظر سياسية مختلفة، بل إنه يضم رئيس وزراء سابقًا، الهدف هو توسيع مجلس الإدارة في النهاية إلى 40 عضوًا في المجموع.

وكانت بعض الأسماء في مجلس الرقابة علي المحتوى أثارت جدلا كبيرا بسبب انتمائتها السياسية.

2. ما هي القرارات الأخرى التي اتخذتها؟

راجع مجلس الإدارة 10 قرارات على Facebook ، بما في ذلك القرار المتعلق بترامب، تضمنت القرارات مجموعة متنوعة من أنواع المحتوى، مثل المشاركات التي تمت إزالتها لأنها اعتُبرت عنصرية أو غير لائقة أو تهدف إلى التحريض على العنف. وألغت حكم فيسبوك في ست قضايا وأيدته في ثلاث منها، في الحالة العاشرة، قام المستخدم بحذف المنشور الذي أزاله Facebook ، مما أدى إلى إنهاء مراجعة المنتدى.

وفي الحالات التي ألغى فيها مجلس الإدارة Facebook ، تمت إعادة المشاركات التي تمت إزالتها، وحث مجلس الإدارة الشركة في بعض الأحيان على توضيح أو مراجعة إرشاداتها.

بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يتخذ Facebook ما بين 20 إلى 30 مليار إجراء تنفيذي في عام 2021 وحده، فمن غير المرجح أن يكون مجلس الرقابة قادرًا على التعامل مع أكثر من حفنة من القضايا البارزة، مثل قضية ترامب، وهذا أحد أسباب تسمية مجلس الرقابة باسم "المحكمة العليا للفيسبوك".

3. هل هو نموذج من المحتمل أن تتبعه شركات التواصل الاجتماعي الأخرى؟

كشركة، فإن منصة، Facebook فريدة من نوعها إنها شركة عملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تراقب عملية عالمية تحقق إيرادات تزيد عن 86 مليار دولار وتوظف 58600 شخص وتخدم أكثر من 2.8 مليار مستخدم شهري نشط - أكثر من ثلث سكان العالم - بالإضافة إلى ملايين المعلنين.

عدد قليل جدًا من الشركات تعمل في مساحة تتضمن الإشراف على محتوى المستخدم، ولا يوجد أي منها على هذا النطاق، تمتلك شركات الأنظمة الأساسية الأخرى محتوى أقل بكثير، وعادة ما يكون بلغة واحدة فقط بينما يتوفر Facebook بـ 100 لغة.

نظرًا لأن مجلس إدارة الشركة المنتخب من قبل المساهمين على Facebook يضم 10 أشخاص فقط ، لكل منهم وظيفته اليومية الصعبة ، فليس من المستغرب أن قرر زوكربيرج إنشاء لجنة خارجية لتطوير قرارات بشأن الكلام والسلامة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون لشركات أخرى نوع مماثل من مجالس الإدارة حيث استغرق الأمر أكثر من عامين لتأسيسها من خلال سلسلة من 22 اجتماعًا للمائدة المستديرة مع مشاركين في 88 دولة، وست ورش عمل متعمقة ، و250 مناقشة فردية و1200 عرض كذلك تكلفتها العالية البالغة 130 مليون دولار، وهذا يعني لتستمر ست سنوات.

4. هل كانت فكرة جيدة من وجهة نظر حوكمة الشركات؟

يتساءل عدد متزايد من الأبحاث عما إذا كان المدراء في مجالس إدارة الشركات يستطيعون الوفاء بمسؤولياتهم الرقابية بأنفسهم، بسبب الكم الهائل من المعلومات التي يجب الحصول عليها ومعالجتها ومشاركتها.

بينما يعتقد أننا سنرى المزيد من مجالس إدارة الشركات يستعين بمصادر خارجية لبعض القرارات والعمليات للهيئات الخارجية - حيث لا يُتوقع أن يكون لدى مجلس إدارة صغير المعرفة والمهارات المطلوبة في جميع الموضوعات - من المرجح أن تتبع القليل من الشركات ريادة Facebook ومنح هيئة خارجية سلطة اتخاذ قرارات أحادية الجانب.

نظرًا لأن مجلس الإدارة وحده هو المدين بالفضل لمساهمي الشركة ، يحتاج أعضاء مجلس الإدارة في النهاية إلى تحمل المسؤولية النهائية عن قرارات الشركة.

5. هل يحمي مجلس الرقابة Facebook من التداعيات السياسية أو القانونية؟

في حين أنه من المحتمل أن يأمل البعض في Facebook أن يؤدي تغيير قراراتها الشائكة إلى عزل الشركة والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن المشاكل السياسية أو القانونية ، كما يوضح قرار ترامب، فإنها لن تفعل ذلك في الواقع.

من المؤكد أن قرار استخدام هيئة رقابة خارجية قد يُفسر على أنه سياسي، حيث يعيش جميع مديري مجالس إدارة Facebook العشرة ويعملون في الغالب في الولايات المتحدة وقد يترددون في التصويت لاتخاذ قرارات مثل تقييد حرية التعبير لرئيس سابق لا يزال يحظى بدعم العديد من الأمريكيين - وفاز بنسبة 47% من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.

ولكن سواء اتخذ Facebook القرار بنفسه أو قام بتوكيل مصادر خارجية إلى مجلس إدارة مستقل، فسيظل Facebook يواجه العواقب إذا كان قرار دعم حظر ترامب ينفر الأمريكيين أو الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يشعرون أنه هجوم على حرية التعبير لديهم.

قد يغادر الأشخاص Facebook إلى منصات أخرى مثل Parler و Gab و Signal ، كما فعل الكثيرون بالفعل منذ حظر ترامب الأولي في يناير - ومعرفة أن هيئة خارجية اتخذت القرار لن يمنعهم.

ويمكن أن يؤدي اتخاذ قرار "سياسي" سيء إلى إبعاد بعض المعلنين عن العمل ويجعل من الصعب تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم، بغض النظر عمن قام بذلك.

6. كيف تتعامل شركات التواصل الاجتماعي الأخرى مع هذه القضايا بشكل مختلف؟

واتخذ الرئيس التنفيذي لشركة Twitter ، جاك دورسي، قرارًا داخليًا بتعليق ترامب نهائيًا من منصة شركته في 8 يناير 2021. بينما أقر دورسي بأن القرار يمثل "سابقة خطيرة"، فإن تويتر، مثل شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ليس لديه مناشدات عملية لهذا النوع من القرار.

وتقدم بعض الشركات الأحدث، مثل MeWe و Rumble ، مزيدًا من الإشراف المتراخي على المحتوى من أجل السماح بقدر أكبر من حرية التعبير للمستخدمين.

تصف جاب نفسها بأنها "شبكة اجتماعية تناصر حرية التعبير والحرية الفردية والتدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت، الكل مرحب به"، تعد إرشادات المحتوى الخاصة بـ Parler أكثر أساسية وتحافظ على الإشراف على المحتوى إلى "الحد الأدنى المطلق. نحن نفضل ترك القرارات بشأن ما يُرى ومن يُسمَع لكل فرد ".

وتم حظر Gab و Parler حاليًا من متاجر التطبيقات في كل من Apple و Google بسبب نقص الإشراف على المحتوى.