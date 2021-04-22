شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح نسخة خاصة من هواتف أيفون لتكريم رواد الفضاء .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كافيار Caviar الروسية والمعروف عنها تصميم نسخ مماثلة للهواتف الأكثر شعبية مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، عن نسخة خاصة من هواتف أيفون وذلك للاحتفال بالذكرى الـ 60 لأول رحلة فضاء مأهولة، وذلك من خلال إصدارات خاصة من هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max.

وبحسب موقع gizmochina فإن التصاميم الجديدة جاءت تكريماً لرائدي الفضاء الراحلين الروسي يوري جاجارين الذى يعد أول إنسان صعد إلى الفضاء، والأمريكي نيل أرمسترونج أول إنسان مشى على سطح القمر، وكذلك مصمم الصواريخ الروسي سيرجي كوروليف، بالإضافة إلى رجلي الأعمال إيلون ماسك وجيف بيزوس اللذين يستثمران في مجال الفضاء.

- نسخة رائدا الفضاء الروسي والأمريكي:

تبلغ تكلفة هاتف iPhone 12 Pro المتعلق برائد الفضاء الروسي جاجارين والمصمم من التيتانيوم 8920 دولاراً.





في حين تبلغ كلفة نسخة أرمسترونج 6450 دولاراً، وستصنع كافيار 11 هاتفاً فقط من كل نسخة، وسيحمل كل هاتف رقمه الخاص المنقوش على الجهة الجانبية.

نسخة مصمم الصواريخ الروسي:

كما صممت كافيار هواتف كيرلوف بالذهب والتيتانيوم، ويكلف الهاتف 6760 دولاراً، وستوفر 99 جهازاً منه.

- نسخة إيلون ماسك:

بالنسبة لإيلون ماسك، تبدأ أسعار الهواتف التي تحمل التصاميم الخاصة به من 6610 دولارات مقابل التصميم الذي يجسده، وتتوفر منه 19 نسخة، وهو عدد السنوات التي مرت على تأسيس شركته SpaceX التي يملكها ماسك وتطلق الرحلات إلى الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك توجد نسخة تبدأ كلفتها من 6910 دولارات وتحمل تصميم المركبة الفضائية Dragon ومكتوب تحتها "ماسك على المريخ"

- نسخة جيف بيزوس:

وأخيراً، بالنسبة لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، يحمل التصميم الخاص به نقشاً لريشة وعبارة "ذاهبون إلى القمر لنبقى هناك" وهو ما يعتقد بيزوس أنه سيحدث، وستصدر الشركة 99 هاتفاً من هذه النسخة التي تبدأ كلفتها من 5840 دولاراً.