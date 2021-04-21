شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء فعلتها ناسا بعد نجاح طيران مروحيتها على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى برنامج هليكوبتر Ingenuity التابع لوكالة ناسا أول إقلاع وهبوط ناجح على كوكب المريخ، حيث أطلقت المروحية التي تزن أربعة أرطال دواراتها ورفعت نفسها 10 أقدام في الهواء، فحلقت لمدة خمس ثوان، ودارت 96 درجة واستمرت لمدة 30 ثانية أخرى قبل أن تهبط على سطح المريخ، محققة 39 ثانية من الطيران.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت ناسا، أن الرحلة كانت خالية من العيوب، كان إقلاعًا لطيفًا، مع دفع قليل من الرياح عندما صعد على ارتفاعات أعلى، لكنه كان ثابتًا للغاية مع أقل ارتداد عند الهبوط.



لحظة هبوط الطائرة ونرصد تفاصيل ما فعلته ناسا بعد هذا الهبوط الناجح: 1- المكان الذى هبطت عليه الطائرة على سطح المريخ، حيث أنجزت وكالة ناسا هذه الرحلة وأطلق عليها اسم "الأخوين رايت" تكريما للرجلين اللذين قاما بأول رحلة لطائرة تعمل بالطاقة على الأرض، حيث قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في ناسا، خلال بث مباشر يوم الاثنين: "في حين أن هاتين اللحظتين الأيقونيتين في تاريخ الطيران يمكن فصلهما بالزمن و 173 مليون ميل من الفضاء، فسيتم ربطهما الآن إلى الأبد". 2- نشرت وكالة ناسا فيديو للحظات الهليكوبتر التاريخية خلال طيرانها لأول مرة على كوكب المريخ. 3- جمعت من هليكوبتر Ingenuity الصور التي التقطها بمعدل 30 صورة في الثانية لمساعدته على مراقبة مساره، وتظهر إحدى الصور اللحظة التي تسبق التقاء ساقيه بالسطح. 4- تخطط ناسا لرحلة أخرى للهليكوبتر بعد ليس أكثر من أربعة أيام من الرحلة التى صنعت بها التاريخ. 5- تأمل ناسا في جعل المروحية ترتفع 16 قدمًا ثم تتحرك بشكل جانبي في الرحلات المقبلة.

هليكوبتر المريخ

جدير بالذكر أن التكنولوجيا التي تم اختبارها في مروحية المريخ هذه يمكن أن تسمح بدعم إضافي لمسح التضاريس للمركبات الجوالة والبشر على حد سواء في المستقبل، ويمكنها أيضًا الوصول إلى المنحدرات التي يصعب الوصول إليها، والتي لا يمكن للعربات الجوالة الوصول إليها.