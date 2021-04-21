Find My.. خدمة جديدة من آبل لمليار جهاز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، عن طرخ جهاز التعقب Airtag، كما أعلنت عن تقديم خدمة Find My، التي تغطي نحو مليار جهاز حول العالم.

وخدمة Find My عبارة عن شبكة مشفرة متوفرة على حوالي مليار جهاز من إنتاج أبل، حيث سيعمل مع أجهزة AirTag.

جاء ذلك خلال فعالية باسم Spring Loaded نظمتها شركة أبل للإعلان عن عدة منتجات جاءت متوافقة مع التنبؤات والتكهنات التي انتشرت مؤخراً.

جهاز التعقب AirTag

كشفت الشركة أخيراً عن هذا المنتج الذي ينتظره كثيرون منذ وقت طويل، وهو عبارة عن جهاز تعقب الأشياء المفقودة، حيث يمكنك مثلاً أن تضعه في ميدالية المفاتيح، وإذا ضاعت المفاتيح أو سقطت داخل الأريكة، يمكنك أن تتعقبها من خلال AirTags عبر تطبيق Find My الذي سيرشدك إليها.

ويمتاز هذا الجهاز بأنه يتعقب الأشياء فقط ولا يمكن أن يتعقب البشر حماية للخصوصية وعدم التطفل على الآخرين.

AirTag 3

كما يمكن إرفاق AirTags التي تشبه القرص الصغير بأي شيء مثل الحقيبة أو الهاتف أو حتى الحيوانات الأليفة لتجدها بسهولة عندما لا تكون حولك.

ويكلف AirTag نحو 29 دولاراً، وتوفر أبل خيار شراء 4 منها مقابل 99 دولاراً، وستتوفر اعتباراً من 30 أبريل/نيسان الجاري.

ملحقات تتبع AirTags

– تم دمج أداة تعقب العناصر الخاصة في شبكة Find My.

– يمكن إرفاق AirTags بأي عنصر لتتبعه باستخدام تطبيق Find My.

– عملية الاقتران لـ AirTags تشبه إلى حد بعيد عملية الإقران مع سماعات AirPods: ما عليك سوى إحضار AirTag غير مقترن بجوار جهاز iOS الخاص بك لإضافته إلى حساب iCloud الخاص بك. ويمكن إقران العديد من العلامات بالتسلسل.

– يتضمن المنتج ميزات حماية الخصوصية.

– ستكون ملحقات AirTags متاحة للشراء اعتبارًا من 30 أبريل، وتبلغ تكلفة كل قطعة 29 دولارًا. هناك أيضًا خيار شراء 4 قطع دفعة واحدة مقابل 99 دولارًا.

– تتوفر مع AirTags ملحقات إضافية بما في ذلك حوامل من البولي يوريثين والجلد يمكن ربطها بالحقائب والأمتعة.