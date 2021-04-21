شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر ألعاب Xbox السحابية على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة آبل المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح قسم الألعاب في شركة مايكروسوفت إصدارا تجريبيا من خدمة الألعاب السحابية على متصفحات الويب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 10 وأجهزة iPhone و iPad من أبل بداية من أمس.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستمكن هذه الميزة المستخدمين من تشغيل أكثر من 100 لعبة من ألعاب Xbox Game Pass على متصفحات الإنترنت Microsoft Edge أو Google's Chrome أو Safari من أبل على أجهزتهم بدلاً من استخدام وحدة تحكم ألعاب الفيديو، مما يسهل الوصول إلى الألعاب بغض النظر عن الموقع والجهاز.

وقالت كاثرين جلوكستين، رئيسة خدمة الألعاب السحابية في Xbox في مدونة، إن الإصدار التجريبي سيكون متاحًا فقط لأعضاء محددين من Xbox Game Pass Ultimate ، والذين سيتم إرسال دعوة إليهم.

يذكر أنه في سبتمبر الماضى، أطلقت مايكروسوفت خدمة ألعاب Xbox السحابية بسعر 1 دولار أمريكي للشهر الأول للمستخدمين الجدد، في حملة كبيرة لجذب اللاعبين العاديين مع وعد بقطع العلاقات مع غرفة المعيشة ومع احتدام المنافسة مع شركة Sony Group Corp.