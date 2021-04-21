تكنولوجيا: ابل تؤكد على دفع تحديث iOS 14.5 خلال الأسبوع المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث iOS 14.5 للمستخدمين بدءاً من الأسبوع المقبل، مع مجموعة جديدة من المميزات ودعم أفضل لمعايير الحماية والخصوصية.

شغل تحديث iOS 14.5 العديد من التقارير التي نشرت خلال الفترة الماضية في ترقب لإطلاق الإصدار الثابت للمستخدمين، حيث تقدم ابل التحديث بمجموعة من أهم المميزات التي تقدم دعم أفضل للمستخدمين بدءاً من 26 من أبريل.

ويتضمن تحديث iOS 14.5 ميزة تتيح للمستخدمين إلغاء قفل الهاتف عبر ساعة ابل الذكية لتخطي عملية التسجيل عن طريق التعرف على الوجه عند إرتداء الأقنعة، كما يجلب التحديث تحسينات في صوتيات Siri، ويدعم المستخدم بتحسينات في خصوصية المستخدم في البرامج المختلفة وعلى شبكة الإنترنت.

أيضاً من المقرر أن يدعم تحديث iOS 14.5 أجهزة الألعاب الجديدة PS5 و Xbox Series X، كما يتيح التحديث للمستخدمين الموافقة على تتبع المعلنين لهم، لمنع المعلنين من إستهداف المستخدمين أو إستخدام البيانات الشخضية الخاصة بالمستخدم للإستهداف الإعلاني.

يمكن أيضاً من خلال تحديث iOS 14.5 أن يستبدل المستخدم تطبيق Apple Music بنطبيق إفتراضي أخر مثل Spotify، لذا نترقب دفع التحديث بشكل رسمي لمزيد من التفاصيل.

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