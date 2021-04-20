تكنولوجيا: Honor تؤكد على خططها لإطلاق هاتف Honor Play في مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مدير الإنتاج في شركة Honor على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتف Honor Play خلال شهر مايو المقبل.

تستمر شركة Honor في تطوير الإصدارات الجديدة من خطوط إنتاج الشركة الرئيسية بعد إستقلال العلامة التجارية عن هواوي.

تحرص Honor على دعم قاعدة مستخدمي الشركة بجيل جديد من الهواتف التي حققت شعبية لعلامة Honor التجارية، والتي تتضمن سلسلة Honor Play، حيث أكد المسؤول التنفيذي للشركة على تطوير إصدار جديد من السلسلة، على أن ينطلق رسمياً الشهر المقبل.

كما أضاف Wei Xiaolong في تصريحاته التي نشرت على Weibo على أن إصدار Honor Play القادم سيدعم تقنية الشحن السريع.

ولقد قدمت الشركة للأسواق خلال العام الماضي كلاً من هواتف Honor Play4 و Honor Play4 Pro، حيث جاء الإصدار الرئيسي بميزة الإتصال بشبكات 5G ورقاقة معالج Dimensity 800، مع كاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 4300 mAh ودعم الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما تميز الهاتف بمستوى تسعير جيد.

من جانب أخر جاء هاتف Honor Play4 Pro برقاقة معالج Kirin 990 5G، مع كاميرة أمامية مزدوجة، وكاميرة خلفية تضم اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 4200 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

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