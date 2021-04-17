شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 97% من الأراضى لم تعد سليمة بيئيًا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقع الكثير من المناطق السليمة بيئيًا في نصف الكرة الشمالي، ويقول الباحثون إنه يمكن استعادة ما يصل إلى 20% من سطح الأرض على كوكب الأرض لتصبح سليمة من خلال إعادة إدخال عدد قليل فقط من الأنواع في الموائل المتبقية.
كتب فريق العلماء الدولي في الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in: كان هناك العديد من التقييمات حول السلامة في السنوات الأخيرة، لكن معظم هذه التقييمات تستخدم مقاييس التأثير البشري في الموقع، بدلاً من سلامة الحيوانات أو السلامة البيئية، والغابات والتغير العالمي.
تجرى هذه الورقة البحثية أول تقييم لسلامة الحيوانات لسطح الأرض الأرضية العالمية وتقييم عدد المناطق البيئية التي لديها مواقع يمكن أن تعتبر مناطق رئيسية للتنوع البيولوجي بناءً على سلامتها البيئية المتميزة.