شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تحث المستخدمين على إبعاد نظرهم عن هواتفهم أثناء المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى "Heads Up" تهدف إلى منع مدمنى الهواتف الذكية من التحديق في الشاشات أثناء المشي، وتستخدم Heads Up مستشعرات الحركة في هاتفك لاكتشاف ما إذا كنت تتحرك وموقعك، لمعرفة ما إذا كنت تمشي في الداخل أو في الهواء الطلق، وإذا اكتشفت أنك تتحرك أثناء تشغيل شاشة هاتفك، فإنها ترسل تحذيرات مثل "انظر إلى الأمام" و"استمر في التركيز" و"احترس" و"توخي الحذر".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يؤدي استخدام هاتفك أثناء المشي إلى اصطدام خطير بالأشياء والمشاة الآخرين، أو حتى حركة المرور على الطرق، ويمكن لمدمني الهواتف الذكية المهملين الذين ينظرون باستمرار على أجهزتهم أن يعرضوا حياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر، وكذلك حياتهم.

يتم اختبار Heads Up في مرحلة تجريبية قبل الإصدار الرسمي على تطبيق Digital Wellbeing من جوجل، ومن المحتمل أن يتم طرح الميزة على كل هواتف أندرويد بعد هذا الاختبار التجريبي الأولي.

تعد Heads Up هي ميزة جديدة للرفاهية الرقمية تساعد على تذكيرك بأن تكون على دراية بما يحيط بك أثناء تنقلك، وإذا كانت شاشة هاتفك غير مقفلة وأنت تمشي، فستتلقى دفعة لطيفة للبحث عن ما حولك والانتباه إليه.

وعلى الرغم من ذلك لا يقترح عملاق التكنولوجيا على مستخدمي الهواتف الذكية الاعتماد فقط على الميزة الجديدة للحفاظ على سلامتهم، قائلا، "من فضلك استخدم دائمًا أفضل أحكامك، واستخدم هذه الميزة كتذكير لطيف عندما تجد نفسك مشتتًا أثناء المشي".

يجب على المستخدم الانضمام إلى البرنامج التجريبي في تطبيق Digital Wellbeing، لتنشيط برنامج Heads Up، مع الضغط فوق "الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية" ضمن الإعدادات ثم الضغط فوق خيار Heads Up.

سيتعين عليك منح إذن لتتبع نشاطك البدني في هذه المرحلة، لذلك يعرف برنامج Heads Up متى تمشي بالخارج، ووفي الوقت نفسه، فإن منح الميزة القدرة على تتبع موقعك أمر اختياري تمامًا، ولكنه يجعل تجربة أفضل من خلال تحديد المواقف التي من المرجح أن تكون خطرة وتتطلب الانتباه.

كما يتم تشغيل Heads Up عند المشي، وإذا كنت قد منحت إذن الموقع، فسيأخذ في الاعتبار أيضًا ما إذا كنت في الهواء الطلق أم لا.