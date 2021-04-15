شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تليجرام يسمح للمستخدمين إرسال الرسائل الصوتية لاحقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق تليجرام دعم للدردشة الصوتية فى القنوات فى مارس من هذا العام، حيث سمحت هذه الميزة لمستخدمى تليجرام بإرسال رسائل صوتية فى القنوات، والآن، تقوم منصة المراسلة الفورية بطرح تحديث آخر لتحسين تجربة الدردشة الصوتية على تليجرام.

فوفقًا لتقرير صادر عن TestingCatalog، أضاف تليجرام القدرة على جدولة الدردشات الصوتية فى القنوات أى يمكن تسجيل الرسالة الصوتية الآن ثم تحديد وقت معين ليتم ارسالها فيه إلى المتلقى، مع ملاحظة أن الميزة متاحة كجزء من التحديث التجريبى الذى يوفر إصدار تليجرام v7.7.0. ومن المتوقع أن يتم طرحه على جميع المستخدمين فى المستقبل القريب، وباستخدام الميزة الجديدة، سيتمكن مسؤولو القناة من جدولة الدردشة الصوتية.





ويشارك التقرير أيضًا خطوات حول كيفية جدولة محادثة صوتية فى قنوات تليجرام، حيث أنه للقيام بذلك، سيتعين على المسؤولين الضغط فوق رمز القناة وقائمة الإعدادات ثلاثية النقاط فى الجزء العلوى الأيسر، وهنا، سيحدد "بدء الدردشة الصوتية" ثم ابحث عن خيار "جدولة الدردشة الصوتية" هنا، والآن، اضغط عليها، ثم اختر الوقت والتاريخ وفقًا للاختيار، ثم انقر فوق الزر الموجود فى الأسفل لجدولة الدردشة الصوتية.

ويشارك التقرير أيضًا لقطة شاشة للميزة القادمة والتى توضح أن إشعارًا بالدردشة الصوتية المجدولة سيظهر فى الجزء العلوى من القناة مع العد التنازلي، وسيكون مرئيًا لجميع الأعضاء.

كذلك فتغيير آخر قادم إلى تليجرام هو أن التطبيق يمكن أن يسمح للمستخدمين أيضًا بتغيير اسمهم ووصف ملفهم الشخصى من نافذة الدردشة الصوتية دون إغلاق الدردشة الجارية، وسيحتوى أيضًا على رابط إلى ميزات تليجرام فى القائمة نفسها لإعادة توجيه المستخدم إلى قناة تلميحات تليجرام.