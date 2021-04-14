تكنولوجيا: مراجعة لجهاز الحاسب المحمول MSI GE66

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرفت شركة MSI بإصداراتها من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، ويعد جهاز MSI GE66 من بين أفضل أجهزة الألعاب المرشحة من إصدارات MSI.

يأتي جهاز MSI GE66 Raider بحجم شاشة 15 إنش، مع تصميم مميز بأعلى جودة، وتكوينات تدعم المستخدم بأفضل آداء في هذه الفئة من الأجهزة.

سعر جهاز MSI GE66 Raider

ينطلق جهاز MSI GE66 Raider بسعر يبدأ من 1899 دولار، بينما يأتي الإصدار الأعلى بسعر 2999 دولار وهو الإصدار الذي نستعرض مميزاته ومواصفاته في السطور القادمة.

تصميم ومواصفات MSI GE66 Raider

يتميز MSI GE66 Raider بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع رقاقة Intel Core i9 بثماني من الأنوية، وكرت شاشة Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q ومعدل تحديث 300Hz، وشاشة مميزة بجودة عرض full-HD أو بدقة 1080 بيكسل، إلا أن الجهاز يأتي بنظام تبريد يتضمن مراوح ذات صوت مرتفع.

ولقد قامت MSI بإعادة تصميم GE66 وGS66 Stealth في 2020، حيث إستبدلت الشركة إصدار العام الماضي GE65 Raider بجهاز GE66 Raider الذي يأتي بمجموعة من التحسينات والتغييرات في التصميم الداخلي والخارجي أيضاً.

ويعد التصميم الجديد في غطاء الشاشة التغيير الخارجي الأبرز في GE66 Raider، كما إستبدلت MSI الخطوط الحمراء في التصميم الخارجي بتصميم أملس للسطح، وهو تصميم نهائي أنيق.

كما اضافت MSI بعض التغييرات على شعار غطاء الشاشة، الذي يأتي بتفاصيل أقل، كما تضم إزالة اللون ليندمج الشعار مع التصميم الفضي للجهاز، أيضاً قامت الشركة بإزالة تسمية “Raider” من الحافة الخلفية للجهاز، بهدف دعم الجهاز بمنافذ I/O تحقق الإستفادة بشكل أفضل للمستخدم.

وتتضمن المنافذ كلاً من منفذ الطاقة، مخرج HDMI، ومقبس Ethernet، وموصل USB C، إلى جانب مخرج mini DisplayPort 1.4، ويدعم مخرج DisplayPort إتصال نظارات الواقع الإفتراضي.

كما تأتي الحافة الأمامية لجهاز GE66 بشريط إضاءة كبير يشغل عرض هيكل الجهاز بشكل كامل، ويدعم حتى 16.7 مليون لون كما تدعم الإضاءة التخصيص عبر تطبيق SteelSeries Engine، الذي يدعم أيضاً إعادة تخصيص الزر المميز بالإضاءة في لوحة المفاتيح.

ويتميز GE66 بقياسات 0.9 في 14.1 في 10.5 إنش، كما يتميز بوزن 2.36 كجم، ويضم الجهاز شاشة بحجم 15 إنش، بينما يتميز جهاز GS66 Stealth بوزن 2 كجم، وسماكة 0.7 إنش، بنفس أبعاد جهاز Razer Blade 15، إلا أن GE66 يتفوق في آداء كرت الشاشة والجرافيك، كما أن التصميم المميز بسمك أكبر في جهاز GE66 لإستيعاب فتحات التبريد التي تأتي في الحافة اليمنى واليسرى للجهاز.

أيضاً يتضمن الجهاز 6 من غرف تبديد الحرارة، مع اثنان من المراوح التي تتميز بصوت مرتفع، إلا أن جهاز GE66 يتميز بنظام تبريد بآداء جيد في تبريد وحدة المعالجة وكرت الشاشة والتكوينات الداخلية الأخرى، أيضاً يمكن ضبط وإختيار أنماط المراوح عبر تطبيق MSI Dragon Center، الذي يقدم للمستخدم إختيار Extreme في الآداء الذي يؤدي إلى صوت مرتفع ومزعج جداً، بينما يتم تبديل النمط بشكل تلقائي إلى النمط المتوازن في حالة عدم الحاجة لأقصى آداء للمراوح، حيث يمكن لهذا النمط أن يدعم المستخدم في مشاهدة محتوى الفيديو والأفلام دون الأصوات المزعجة للمراوح.

كما تتضمن الحواف اليسرى واليمنى ثلاثة من منافذ USB فئة A، وفتحة SDXC بحجم كامل، ومنفذ USB C، ومقبس السماعات، أيضاً لا يتضمن الجهاز Thunderbolt 3، وتدعم الشريحة اللاسلكية تمكين إتصال Gigabit Ethernet، كما يدعم 802.11ax Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1.

شاشة بمعدل تحديث 300Hz في جهاز GE66

يتميز جهاز GE66 بحودة عرض full HD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، لذا يقدم الجهاز جودة عرض معقولة، مع مستويات سطوع جيدة للألعاب، كما يدعم التصميم الغير لامع خفض نسبة التوهج الناتجة من الإضاءة المحيطة.

ويقدم جهاز GE66 إختيار في معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 300Hz، لذا مع الألعاب التي تدعم 300 إطار لكل ثانية يمكن للشاشة أن تعرض الإطارات في الألعاب بأفضل كفاءة.

هل تحتاج لشاشة مميزة بمعدل تحديث 300Hz؟

تحتاج ألعاب esports التنافسية إلى معدل تحديث أسرع للإطارات لمواكبة التنافس والتحديات في مثل هذه الفئة من الألعاب، لذا يدعم معدل تحديث 300Hz في الشاشة المستخدم بآداء ممتاز.

من جانب أخر تتطلب بعض عناوين الألعاب AAA ضبط إعدادات الشاشة عند أعلى مستوى في جودة الرسوميات، والتي لن تصل إلى معدل تحديث 300Hz، مما يجعل هذا الإختيار في معدل التحديث أكثر من المطلوب.

أيضاً يتوفر جهاز GE66 بمعدل تحديث 144Hz وأيضاً 240Hz في تكوينات الجهاز، مع جودة عرض full HD، بمعدل إستجابة 3 مللي ثانية، كما يظهر بوضوح تأثير معدل التحديث مع حركة المؤشر السريعة على الشاشة، أيضاً لا يدعم الجهاز تقنية Nvidia G-Sync، إلا أن بعض الألعاب تأتي بميزة V-Sync الذي يعمل على إدارة معدل الإطارات لمنع تمزق الشاشة.

لوحة المفاتيح ولوحة اللمس في GE66

تقدم لوحة مفاتيح GE66 تجربة مميزة وسلسة في الكتابة، حيث يظهر النقر على لوحة المفاتيح بمستوى مقبول في الصوتيات، أيضاً لا يظهر أي إنحناء في سطح لوحة المفاتيح بوجه عام.

كما تأتي لوحة اللمس بتجربة قوية ونقر موحد في الجزء الأكبر من لوحة اللمس عدا اللوحة العلوية، أيضاً يمكن تخصيص الإضاءة في لوحة المفاتيح عبر تطبيق SteelSeries Engine مع دعم المستخدم في خفض أو زيادة الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح أو تعطيل الإضاءة عبر مفاتيح F10 و F11.

يمكن لأزرار الوظائف الأخرى أن تدعم المستخدم في الوصول السريع إلى مركز التحكم MSI Dragon لتشغيل أو إغلاق السرعة القصوى لمراوح التبريد.

أيضاً تأتي لوحة المفاتيح في GE66 بترقية وتحسينات عن لوحة مفاتيح GE65، حيث يأتي الإصدار الجديد دون لوحة الأرقام، ايضاً يمكن تعطيل زر Windows عبر إعدادات تطبيق Dragon Center، لذا تتطلب الكثير من الإعدادات الرجوع تطبيق Dragon Center.

آداء فوق المتوسط في الكاميرة والمكبرات الصوتية

تقدم الكاميرة والمكبرات الصوتية في جهاز GE66 آداء فوق المتوسط، حيث تأتي كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، لذا تقدم آداء جيد في الفيديو لدعم المستخدمين بتجربة جيدة في بث الألعاب.

ولقد انطلق الإصدار السابق GE65 بعدد 4 من المكبرات الصوتية التي جاءت بآداء جيد جداً، وفي GE66 أضافت MSI قدرة صوتية 10 ديسيبل في مستوى الصوتيات، مما يدعم خفض الصوتيات المزعجة للمراوح، كما تؤكد الشركة على أن الجهاز يقدم bass أعلى بنسبة 15%.

آداء قوي في وحدة المعالجة وكرت الشاشة

يتميز جهاز GE66 برقاقة معالج Intel Core i9-10980HK التي تتميز بثماني من الأنوية، وتدعم حتى 16 من المسارات، كما يدعم الجهاز كرت شاشة RTX 2080 Super Max-Q بذاكرة 8 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت في NVMe.

ويمكن للمستخدم إختيار تكوينات أقل في جهاز GE66 Raider، حيث يتوفر بمعالج Core i7-10875H بثماني من الأنوية و16 من المسارات، وكرت شاشة GeForce RTX 2070 Super مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD، حيث يقدم هذا الإصدار أيضاً آداء مميز في الألعاب.

ويفتقد هذا الإصدار ميزة سعة التخزين الإضافية، لذا عند تنتهي السعة الرئيسية 1 تيرابايت في الجهاز بشكل سريع مع ألعاب AAA الجديدة، إلا أن الجهاز يتضمن فتحة M.2 “combo التي تتيج إضافة سعة SSD خارجية.

0.00 تقدم MSI للأسواق مجموعة واسعة من الأجهزة المخصصة للألعاب، ويعد GE66 الإختيار المرشح للمستخدمين مع آداء فائق في وحدة المعالجة وكرت الشاشة، وشاشة بمعدل تحديث 300Hz، وتصميم أنيق ونظام تبريد قوي لدعم المستخدمين في الألعاب. 9.0/10 الإيجابيات بناء وتصميم قوي وممتاز

معدل تحديث 300Hz إختياري

لوحة مفاتيح SteelSeries بتجربة مريحة

آداء ممتاز في وحدة المعالجة وكرت الشاشة

مخرج Mini DisplayPort السلبيات مراوح للتبريد بمستوى مرتفع للصوتيات

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